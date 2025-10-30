گەرمانيا مەن ا ق ش استاناعا تۋريست جونەلتەتىن ەلدەردىڭ بەستىگىنە كىردى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسى ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى نۇرجان ءاشىموۆ وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى ۇيىمداستىرعان ونلاين بريفينگىدە ءتۋريزمنىڭ قالا ەكونوميكاسىنداعى ءرولى تۋرالى مالىمەت بەردى.
- 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا تۋريزمنىڭ قالا ەكونوميكاسىنداعى ۇلەسى 6,4 پايىز بولدى. بىلتىر قالاعا 1,5 ميلليون تۋريست كەلگەن. بۇل 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا 13 پايىز كوپ. بيىل ول كورسەتكىش 17 پايىز ءوسىپ، جىل اياعىنا دەيىن 1,7 ميلليون تۋريست كەلەدى دەگەن ەسەپ بار. ەلورداعا ەڭ كوپ تۋريست كەلەتىن ەلدەردىڭ العاشقى بەستىگىنە رەسەي، قىتاي، تۇركيا، گەرمانيا جانە ا ق ش كىرەدى. سونىمەن قاتار اۋە تاسىمالى 13 پايىز ءوسىپ، 9-ايدا 7,1 ميلليون ادام ۇشاقپەن قاتىناعان. ال تەمىرجولمەن 3,5 ميلليون ادام كەلگەن، - دەدى نۇرجان ءاشىموۆ.
ونىڭ ايتۋنىشا، تۋريزمنىڭ باسىم باعىتتارى رەتىندە وقيعالار تۋريزمى، ىسكەرلىك جانە مەديتسينالىق تۋريزم ايقىندالعان.
- قازىر ءىرى مادەني وقيعالارعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىرمىز. سوعان مىسال رەتىندە ءارقايسىنىنا 12 مىڭ كورەرمەن بارعان دجەنيفەر لوپەس پەن Backstreet Boys توبىنىڭ كونسەرتىن ايتۋعا بولادى، - دەدى باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ەسكە سالساق، ءماجىلىس دەپۋتاتى ەربولات ساۋرىقوۆ پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، ىشكى تۋريزمدى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق باعدارلاماسىن قابىلداۋدى ۇسىنعان ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي