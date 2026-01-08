ق ز
    21:56, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    گەرمانيا ەكونوميكاسى قۇلدىراپ بارادى

    استانا. قازاقپارات -  گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءبىرقاتار سەكتورىنداعى جاعدايدى اسا كۇردەلى دەپ باعالادى. ول بۇل تۋرالى پارتيا وكىلدەرىنە جولداعان حاتىندا حابارلادى.

    Германияда 2020 жылдан бері алыс бағыттағы пойыз рейстерінің тоқтатылуы екі есе артты
    Фото: railtech.com

     ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 2023 جانە 2024 -جىلدارى تومەندەپ، 2025 -جىلى 0,1 پايىز شاماسىندا ءوسىم كورسەتكەن. ەكسپورتقا باسىمدىق بەرەتىن نەمىس ەكونوميكاسى قازىر كۇردەلى داعدارىستى باستان كەشىپ وتىر. قىتاي مەن ا ق ش- تا نەمىس تاۋارلارىنا سۇرانىس كۇرت تومەندەگەن. 2025 -جىلدىڭ العاشقى ءۇش توقسانىندا ا ق ش- قا ەكسپورت 7,8 پايىزعا تومەندەپ، قىتايمەن اراداعى ساۋدا دەفيتسيتى 90 ميلليارد ەۋروعا جەتكەن.

     24.kz 

