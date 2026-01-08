21:56, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5
گەرمانيا ەكونوميكاسى قۇلدىراپ بارادى
استانا. قازاقپارات - گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس ەل ەكونوميكاسىنىڭ ءبىرقاتار سەكتورىنداعى جاعدايدى اسا كۇردەلى دەپ باعالادى. ول بۇل تۋرالى پارتيا وكىلدەرىنە جولداعان حاتىندا حابارلادى.
ەلدىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 2023 جانە 2024 -جىلدارى تومەندەپ، 2025 -جىلى 0,1 پايىز شاماسىندا ءوسىم كورسەتكەن. ەكسپورتقا باسىمدىق بەرەتىن نەمىس ەكونوميكاسى قازىر كۇردەلى داعدارىستى باستان كەشىپ وتىر. قىتاي مەن ا ق ش- تا نەمىس تاۋارلارىنا سۇرانىس كۇرت تومەندەگەن. 2025 -جىلدىڭ العاشقى ءۇش توقسانىندا ا ق ش- قا ەكسپورت 7,8 پايىزعا تومەندەپ، قىتايمەن اراداعى ساۋدا دەفيتسيتى 90 ميلليارد ەۋروعا جەتكەن.
24.kz