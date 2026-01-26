ق ز
    17:05, 26 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    گەرمانيا ا ق ش- تا ساقتاپ قويعان التىنىن قايتارماقشى

    استانا. قازاقپارات - گەرمانيا ا ق ش- تا ساقتاۋلى تۇرعان التىن قورىن قايتارماقشى. كوپتەگەن ەكونوميست، قارجى ساراپشىلارى الەمدىك ەكونوميكا شاتقاياقتاپ تۇرعان كەزدە دونالد ترامپتىڭ ساياسي شەشىمدەرىن الدىن الا بولجاۋ قيىن دەپ قاۋىپتەنەدى.

    2025 жылғы III тоқсанда 8 000-нан астам алтын құйма сатылды
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

     The Guardian مالىمەتىنە سۇيەنسەك، قازىر امەريكادا گەرمانيانىڭ 1236 توننا التىنى بار. مۇنىڭ قۇنى شامامەن 164 ميلليارد ەۋرو. جالپى بۇل ەلدىڭ التىن قورىنىڭ ۇشتەن ءبىر بولىگى فرانكفۋرتتاعى قارجى ورتالىعىندا ساقتاۋلى. تاعى 37 پايىزى نيۋ-يورك قالاسىنداعى بانككە ورنالاستىرىلعان. سونداي-اق لوندونداعى انگليا بانكىندە 12 پايىز اكتيۆى بار.

     24.kz

