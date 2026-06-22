ەرلەر دەنساۋلىعى: قۋىق استى بەزى وبىرىنىڭ الدىن الۋعا بولا ما
پەتروپاۆل. KAZINFORM - ەر ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى دارىگەرگە تەك دەنساۋلىعى سىر بەرگەن كەزدە عانا جۇگىنەدى. الايدا كوپتەگەن دەرتتى ەرتە انىقتاۋ جانە ۋاقىتىلى ەمدەۋ ادامنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتىپ، ءومىرىن ۇزارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قۋىق استى بەزى وبىرى بۇگىندە ەر ادامدار اراسىندا ءجيى كەزدەسەتىن ونكولوگيالىق اۋرۋلاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا عانا 2025 -جىلى بۇل دياگنوزبەن 76 ادام ەسەپكە الىنسا، 2026 -جىلدىڭ العاشقى بەس ايىندا 39 جاڭا جاعداي تىركەلدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، اۋرۋدىڭ باستى ەرەكشەلىگى - باستاپقى كەزەڭدە ەشقانداي بەلگى بەرمەۋىندە. سوندىقتان ەرتە دياگنوستيكا مەن سكرينينگتىڭ ماڭىزى ەرەكشە.
س ق و ونكولوگيالىق ورتالىقتىڭ ونكوحيرۋرگى ەربول تالقامبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قۋىقاستى بەزى وبىرى - قۋىق استى بەزى تىندەرىندە پايدا بولاتىن قاتەرلى ىسىك. اۋىرعان ادامدا قاتەرلى جاسۋشالار كوبەيىپ، ۋاقىت وتە كەلە اعزانىڭ باسقا مۇشەلەرىنە تارالىپ، مەتاستاز بەرۋى مۇمكىن.
قۋىق استى بەزى ەر ادامنىڭ ۇرپاق ءوربىتۋ جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى. ول ۇرىق سۇيىقتىعىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن ارنايى سەكرەت بولەدى. بەزدە پايدا بولعان قاتەرلى وزگەرىستەر ۇزاق ۋاقىت بويى بىلىنبەۋى مۇمكىن، سوندىقتان كوپتەگەن ناۋقاس دارىگەرگە اۋرۋ اسقىنعان كەزدە عانا جۇگىنەدى.
- قۋىق استى بەزى وبىرىنىڭ پايدا بولۋىنا اسەر ەتەتىن بىرنەشە نەگىزگى فاكتور بار. 45 جاسقا دەيىنگى ەر ادامدار وتە سيرەك اۋىرادى. الايدا جاس ۇلعايعان سايىن اۋرۋدىڭ دامۋ قاۋپى دە ارتا تۇسەدى. سونداي-اق ەگەر اكەسى، اعاسى نەمەسە باسقا جاقىن تۋىسى قۋىقاستى بەزى وبىرىمەن اۋىرعان بولسا، وندا بۇل اۋرۋدىڭ پايدا بولۋى شامامەن ەكى ەسە جوعارىلايدى. دۇرىس تاماقتانباۋ دا دەرتكە اكەلۋى مۇمكىن. جانۋارلاردىڭ مايلارىن شامادان تىس تۇتىنۋ، مايلى تاعامدار مەن جوعارى كالوريالى ونىمدەردى ءجيى پايدالانۋ قاتەرلى ىسىكتىڭ دامۋ قاۋپىن ارتتىرادى، - دەيدى ەربول تالقامبايەۆ.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، اۋرۋدى ەرتە كەزەڭدە انىقتاۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى- سكرينينگتىك تەكسەرۋ. سكرينينگ بارىسىندا پروستاتا- سپەتسيفيكالىق انتيگەندى (پسا) انىقتاۋ ءۇشىن قان الىنادى.
- پروستاتا- سپەتسيفيكالىق انتيگەن (پسا) - قۋىق استى بەزى جاسۋشالارى وندىرەتىن ەرەكشە اقۋىز. ونىڭ قانداعى دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋى قۋىق استى بەزىندەگى ءارتۇرلى وزگەرىستەردى كورسەتۋى مۇمكىن. پسا دەڭگەيىنىڭ جوعارى بولۋى مىندەتتى تۇردە قاتەرلى ىسىك بار دەگەندى بىلدىرمەيدى. ول پروستاتيت كەزىندە، قۋىق استى بەزىنىڭ قاتەرسىز گيپەرپلازياسىندا دا كوتەرىلۋى مۇمكىن، - دەيدى ونكوحيرۋرگ.
ەگەر تالداۋ ناتيجەلەرى كۇمان تۋعىزسا، ناۋقاس ۋرولوگ دارىگەردىڭ كەڭەسىنە جىبەرىلەدى. قاجەت بولعان جاعدايدا قۋىق استى بەزىنىڭ بيوپسياسى تاعايىندالۋى مۇمكىن.
— زەرتتەۋ ناتيجەسى ءدال بولۋى ءۇشىن قان اش قارىنعا تاپسىرىلادى. سوڭعى تاماق قابىلداعاننان كەيىن كەمىندە 8 ساعات ءوتۋى ءتيىس. ترانسرەكتالدى ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋ، قۋىقاستى بەزىنە ماسساج جاساۋ، سيستوسكوپيا نەمەسە قۋىقتى كاتەتەرلەۋدەن كەيىن قان تالداۋىن جاساماس بۇرىن كەمىندە 7 كۇن كۇتۋ قاجەت. قۋىق استى بەزىنىڭ بيوپسياسىنان كەيىن كەمىندە 1 اي ءوتۋى ءتيىس. سونداي-اق، قان تاپسىرماس بۇرىن 1-2 تاۋلىك ىشىندە جىنىستىق قاتىناستان باس تارتقان ءجون، - دەيدى دارىگەر.
ەلىمىزدە 2013 -جىلدان باستاپ قۋىق استى بەزى وبىرىن ەرتە انىقتاۋعا ارنالعان سكرينينگتىك باعدارلاما كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلىپ جاتىر. سكرينينگتەن 50, 54, 58, 62, 66 جاستاعى ەر ادامدار وتەدى. تەكسەرۋدەن تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا تىركەلگەن ەمحانادا وتۋگە بولادى. سكرينينگكە ازاماتتىڭ ناقتى تۋعان كۇنى ەمەس، تۋعان جىلى نەگىزگە الىنادى.
- قاتەرلى ىسىكتىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەتىن قاراپايىم، ءبىراق ءتيىمدى شارالار بار. ەڭ الدىمەن دۇرىس تاماقتانۋ. جانۋار مايلارىنىڭ مولشەرىن ازايتىپ، كوكونىستەر مەن جەمىستەردىڭ ۇلەسىن كوبەيتۋ قاجەت. مايلى تاعامدار مەن تىسكەباسارلاردى، قويۋ قايماق پەن كىلەگەيدى، مايلى كونديتەرلىك ونىمدەردى بارىنشا ازايتقان ءجون. كەرىسىنشە، دارۋمەندەرگە باسىمدىق بەرىپ، А ،С ،D جانە Е دارۋمەندەرىن، كالتسي، سەلەن، كاروتينويدتاردى، فيتوەستروگەندەردى، تابيعي انتيوكسيدانتتاردى راتسيونعا قوسۋ كەرەك. كۇندەلىكتى ەڭ كەمىندە 400 گرام كوكونىس پەن جەمىس جەۋ قاجەت، — دەيدى ەربول تالقامبايەۆ.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، سپورتپەن اينالىسۋ ارتىق سالماقتىڭ الدىن الىپ، جالپى دەنساۋلىقتى نىعايتادى جانە كوپتەگەن ونكولوگيالىق اۋرۋدىڭ دامۋ قاۋپىن تومەندەتەدى.
بۇعان دەيىن جاتىر موينى وبىرىنان قالاي ساقتانۋعا بولاتىنىن جازعان ەدىك.