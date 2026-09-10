رەگلامەنت: قۇرىلتاي وتىرىستارى وتەتىن اپتا كۇندەرى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - قۇرىلتاي وتىرىستارى اشىق وتكىزىلەدى جانە ولاردىڭ ترانسلياتسياسى بولادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ەلوردادا قۇرىلتاي رەگلامەنتىنىڭ جوباسىن تالقىلاۋ بارىسىندا دەپۋتات سنەجاننا يماشيەۆا ءمالىم ەتتى.
- قۇرىلتاي رەگلامەنتىنىڭ ۇسىنىلىپ وتىرعان جوباسى - ەلىمىزدەگى جوعارى وكىلدى ورگاننىڭ ىشكى ۇيىمداستىرىلۋىن جانە قىزمەت ءتارتىبىن ايقىندايتىن قۇجات. رەگلامەنتتە قۇرىلتاي مەن ونىڭ ورگاندارىنىڭ قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ، وتىرىستاردى، تىڭداۋلار مەن ۇكىمەت ساعاتتارىن وتكىزۋ ءتارتىبى، زاڭ شىعارۋ پروتسەسىنىڭ قاعيدالارى، دەپۋتاتتىق بىرلەستىكتەردىڭ قىزمەتى، سونداي-اق دەپۋتاتتاردىڭ ءوز وكىلەتتىكتەرىن جۇزەگە اسىرۋ ءتارتىبى ايقىندالادى. جوبا بارلىعى 31 تاراۋدان جانە 310 تارماقتان تۇرادى،-دەدى س. يماشيەۆا قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا.
وسى ورايدا ول قۇرىلتاي جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى. قۇرىلتاي قىزمەتىنىڭ نەگىزگى نىسانى - ونىڭ سەسسيالارى. كەزەكتى سەسسيا جىلىنا ءبىر رەت - قىركۇيەكتىڭ ءبىرىنشى جۇمىس كۇنىنەن ماۋسىمنىڭ سوڭعى جۇمىس كۇنىنە دەيىن وتكىزىلەدى.
كەزەكتى سەسسيالار اراسىنداعى كەزەڭدە دەپۋتاتتار زاڭ شىعارۋ باستاماسى قۇقىعىن ىسكە اسىرۋ، زاڭدارعا تۇزەتۋلەر ازىرلەۋ، سايلاۋشىلارمەن جۇمىس ىستەۋ سياقتى وكىلەتتىكتەردى جۇزەگە اسىرادى. وڭىرلەرگە شىعۋ ءۇشىن دەپۋتاتتارعا كۇنتىزبەلىك ون كۇنگە دەيىن ۋاقىت بەرىلەدى. مۇنداي ساپارلار ءار سەسسيادا كەمىندە ەكى رەت جۇزەگە اسىرىلۋعا ءتيىس.
- قۇرىلتاي وتىرىستارى، ادەتتە، سارسەنبى جانە بەيسەنبى كۇندەرى، تىڭداۋلار - جۇما كۇندەرى، ۇكىمەت ساعاتتارى - دۇيسەنبى كۇندەرى وتكىزىلەدى. وتىرىس دەپۋتاتتاردىڭ جالپى سانىنىڭ كەمىندە ۇشتەن ەكىسى، ياعني كەمىندە 97 دەپۋتات قاتىسقان جاعدايدا زاڭدى بولىپ سانالادى. رەگلامەنتتە وتىرىستاردى شاقىرۋ جانە وتكىزۋ، كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋ، دەپۋتاتتاردى تىركەۋ، جارىسسوزدەر وتكىزۋ مەن داۋىس بەرۋ ءتارتىبى تولىق تۇردە ايقىندالادى. نەگىزگى قاعيدات - قۇرىلتاي جۇمىسىنىڭ اشىقتىعى. وتىرىستار اشىق وتكىزىلەدى جانە ولاردىڭ ترانسلياتسياسى كوزدەلەدى. سونىمەن قاتار كەيبىر كوزدەلگەن جاعدايلاردا قولجەتىمدىلىگى شەكتەۋلى اقپاراتتى قورعاۋ تالاپتارى ساقتالا وتىرىپ جابىق وتىرىستار وتكىزىلۋى مۇمكىن،- دەدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قۇرىلتاي الداعى 5 جىلداعى جۇمىسىن قالاي ۇيلەستىرەتىنى بەلگىلى بولاتىنىن جازعان ەدىك.