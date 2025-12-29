ەرلان قوشانوۆ بيىل پارلامەنتتە بولعان ماڭىزدى وقيعالار تۋرالى ايتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ وسى جىلدىڭ سوڭعى جالپى وتىرىسىندا پالاتانىڭ جۇمىسىن قورىتىندىلادى.
- بۇگىن ءبىز 2025 -جىلدىڭ قورىتىندى جالپى وتىرىسىن وتكىزدىك. بۇل جىل ساياسي جاعىنان دا، زاڭنامالىق تۇرعىدان دا وقيعالارعا تولى بولدى. جىل باسىندا ەل دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتىن ايقىنداعان، اۋقىمدى ساياسي رەفورمالاردىڭ نەگىزىن قالاعان ماڭىزدى قۇجات - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاريحي جولداۋىنىڭ ءۇش جىلدىعى اتاپ ءوتىلدى. وسى ايتۋلى وقيعاعا وراي ءبىز ارنايى ءبىر پلەنارلىق وتىرىس وتكىزدىك. جيىن قورىتىندىسى بويىنشا، ەلىمىزدىڭ بارلىق ازاماتىن ورتاق ماقساتىمىز - ادىلەتتى قازاقستان قۇرۋ جولىندا توپتاسۋعا شاقىراتىن قارار قابىلداندى. سونداي-اق، جىل ەلدىگىمىز ءۇشىن ماڭىزى زور مەرەيتويلارعا تولى بولدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىن اتاپ وتتىك. ول - تاۋەلسىزدىك پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتىڭ ىرگەتاسىنا اينالعان نەگىزگى زاڭىمىز. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا دەپۋتاتتاردىڭ باستاماشىلىعىمەن كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا بايلانىستى راقىمشىلىق جاساۋ تۋرالى زاڭ قابىلداندى. ول ىزگىلىكتىڭ سيمۆولىنا اينالدى دەۋگە بولادى. ەلىمىزدەگى 17 مىڭعا جۋىق سوتتالعان ادام وسى راقىمشىلىق تالاپتارىنا ىلىكتى، - دەدى ە. قوشانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن قاتار ول وتكەن جىل ۇلى وتان سوعىسىنداعى حالقىمىزدىڭ ەرلىگىن ەسكە الۋعا ارنالعان اۋقىمدى ءىس-شارالار بولعانىن ەسكە سالدى. بۇل تاريحي وقيعا بەيبىت كۇننىڭ باعاسىن تەرەڭ ۇعىندىرىپ، سۇراپىل سوعىس جىلدارىنداعى قازاقستاندىقتاردىڭ ەرەن ەرلىگى مەن قايسارلىعىن تاعى دا جادىمىزدا جاڭعىرتتى.
- سونىمەن بىرگە، جۇرتشىلىقپەن تىكەلەي ديالوگ ورناتقان بىرەگەي الاڭ - ۇلتتىق قۇرىلتاي جيىندارى جالعاسىن تاپتى. وسى ورايدا پرەزيدەنتتىڭ بۋرابايدا سويلەگەن ءسوزى باعدارلامالىق سيپاتقا يە بولدى. ول ەلدىڭ ىشكى ساياساتىن دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق باعدارىن ايقىنداپ بەردى... 2025 -جىل سىرتقى ساياسي بەلسەندىلىك ارتىپ، ماڭىزدى حالىقارالىق باستامالار قارقىن العان كەزەڭگە اينالدى. پرەزيدەنت بۋداپەشتتە وتكەن تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنىڭ بەيرەسمي سامميتىنە، سونداي-اق قازاقستاننىڭ الەمدىك ارەناداعى ۇستانىمىن نىعايتا تۇسەتىن باسقا دا ماڭىزدى حالىقارالىق ءىس-شارالارعا قاتىستى. بۇدان بولەك، جىل بويى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزدى ساپارلارى مەن شەتەل باسشىلارىنىڭ ەلىمىزگە قارىمتا ساپارلارى بولدى. پرەزيدەنتتىڭ باستاماسىمەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ورتالىق ازيا مەن اۋعانستانعا ارنالعان ورنىقتى دامۋ ماقساتتارى جونىندەگى وڭىرلىك ورتالىعىنىڭ اشىلۋى ايماقتىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. بۇل قازاقستاننىڭ جاھاندىق ديالوگتىڭ بەلسەندى جانە سەنىمدى قاتىسۋشىسى رەتىندەگى ءرولىن تاعى ءبىر ناقتىلاي ءتۇستى. سونىمەن قاتار، پارلامەنتتىك ديپلوماتيا دا قارقىندى دامىپ جاتىر، - دەدى ءماجىلىس ءتوراعاسى.
ەرلان قوشانوۆ وسى جىل پارلامەنت ءماجىلىسى ءۇشىن دە جەمىستى بولعانىن اتاپ ءوتتى. دەپۋتاتتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جولداۋلارىندا، سايلاۋالدى باعدارلاماسىندا، ۇلتتىق قۇرىلتايدا بەرگەن تاپسىرمالارى نەگىزىندە ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭنامالىق اكتىلەردى قابىلدادى. بيىل 100 زاڭ قابىلداندى، ونىڭ 24 ىنە دەپۋتاتتار باستاماشى بولدى.
- سونداي-اق، ەلىمىزدىڭ نەگىزگى قۇجاتتارى - سۋ، بيۋدجەت، سالىق، قۇرىلىس جانە سيفرلىق كودەكستەر بويىنشا جۇمىستى اياقتادىق. ولاردىڭ ءارقايسىسى قوعامدا قىزۋ تالقىلاندى. جەكەلەگەن نورمالار پارلامەنت قابىرعاسىندا، ساراپشىلار قوعامداستىعىندا جان-جاقتى پىكىرتالاس تۋدىردى، ءتىپتى سىن دا ايتىلدى. وسى ءىستىڭ ناتيجەسى رەتىندە ەلدىڭ ۇزاق مەرزىمدى مۇددەلەرىنە قىزمەت ەتەتىن شەشىمدەر قابىلدانىپ، پارلامەنتتىڭ اشىق ءارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەگەنىن اتاپ وتۋگە بولادى. نەگىزگى كودەكستەر بويىنشا جۇمىستى اياقتاپ، ءبىز بولاشاقتىڭ ىرگەسىن قالايتىن زاڭناماعا كوشتىك. «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» جاڭا زاڭ قابىلداندى. قازاقستان ەۋروپالىق وداقتان كەيىن وسى سالادا جەكە، ارنايى زاڭى بار ەكىنشى يۋريسديكتسياعا اينالدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ەرلان قوشانوۆ اۋدان اكىمدەرى ءۇشىن كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ بويىنشا جەكە KPI بەكىتۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ