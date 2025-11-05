ەرلان قارين: ىشكى ساياسات سالاسىنداعى قۇجات - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ يدەيالىق ءمانىن تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويعانى بەلگىلى. مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين اتالعان جارلىققا قاتىستى ءوز ويىن ايتتى.
- ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بۋرابايدا وتكەن IV وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار ساراپشىلار مەن قوعام وكىلدەرىنىڭ ىشكى ساياسات سالاسىندا تۇجىرىمدامالىق قۇجات قابىلداۋ قاجەتتىگى جونىندەگى باستاماسىن قولدادى. پرەزيدەنت اكىمشىلىگى جارتى جىلدان استام ۋاقىت بويى ءتۇرلى ديالوگ الاڭدارىندا ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەلەرىنىڭ، ساراپشىلاردىڭ، قوعامدىق جانە عىلىمي ۇيىمدار وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن پىكىرتالاستار ۇيىمداستىردى، - دەپ جازدى ول.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ساراپشىلىق تالقىلاۋلاردىڭ ناتيجەسىندە ىشكى ساياسات سالاسىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستى جۇيەلەيتىن تۇجىرىمدامالىق قۇجاتتىڭ جوباسى ازىرلەنگەنىن ايتتى. - بۇگىن مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. ىشكى ساياسات سالاسىنداعى جۇمىستى جۇيەلەپ، ۇيلەستىرۋدى كوزدەيتىن قۇجات ءبىرىنشى كەزەكتە مەملەكەتتىك ورگاندارعا ارنالعان. سونىمەن قاتار بۇل قوعامعا جۇرگىزىلىپ وتىرعان مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ يدەيالىق ءمانىن جانە ەلىمىزدىڭ بولاشاقتاعى بەينەسىنىڭ ايقىن باعىتىن تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەن مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جىل سايىنعى جولداۋلارىن، سويلەگەن سوزدەرىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2029-جىلعا دەيىنگى ۇلتتىق دامۋ جوسپارىن نەگىزگە الا وتىرىپ، «ىشكى ساياساتتىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارى» قۇجاتىن دايىندادى.