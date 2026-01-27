ەرلان قارين: «قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسى ب ۇ ۇ-نىڭ تۇراقتى دامۋ ماقساتىنا سايكەس كەلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بۋرابايدا وتكەن وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرماسى نەگىزىندە ازىرلەنگەن «قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسىن بەكىتتى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جەلىدەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى.
باعدارلاما مەملەكەتتىڭ بالالار قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى جۇمىسىنىڭ تۇراقتى ءارى جۇيەلى جالعاسى بولىپ سانالادى. كەشەندى قۇجات نەگىزگى سالالاردىڭ بارلىعىندا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە قورعاۋعا قاتىستى قولدانىستاعى تەتىكتەردى بىرىكتىرۋگە ءارى جۇيەلەۋگە باعىتتالعان.
- «قازاقستان بالالارى» ۆەدومستۆوارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتادى جانە بالالار مۇددەسىنە باعدارلانعان ساياساتتى دامىتۋعا قاتىستى مەملەكەتتىك تۇرعىدان ءبىرىڭعاي كوزقاراستى قالىپتاستىرادى. بۇعان قوسا، «قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسى ب ۇ ۇ-نىڭ تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنىڭ ءبىرقاتارىنا سايكەس كەلەدى. باعدارلامانى ىسكە اسىرۋدىڭ 2026-2030 -جىلدارعا ارنالعان ءىس-قيمىل جوسپارى جاڭا 158 ناقتى شارادان تۇرادى. جوسپار بالالاردىڭ قۇقىقتىق قورعالۋىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە الەۋمەتتىك قولداۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان. جوسپار اياسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋدى قورعاۋ، بالالار ينفراقۇرىلىمىن كەڭەيتۋ، بالالار مارشرۋتىنا سيفرلىق سۇيەمەلدەۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ، ونلاين قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارى جانە ت. ب. قاراستىرىلعان، - دەدى ەرلان قارين.
بالالار قۇقىقتارى سالاسىنداعى نورماتيۆتىك قۇقىقتىق بازانى ودان ءارى ىسكە اسىرۋ جانە جاڭارتۋ كوزدەلىپ وتىر. جالپى العاندا، «قازاقستان بالالارى» باعدارلاماسى - بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن بولاشاق ۇرپاقتىڭ ءال-اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى نەگىزگى مەملەكەتتىك ساياساتقا ىقپال ەتەتىن كەشەندى ءارى ۇزاق مەرزىمدى قۇجات.
- بالالاردىڭ قورعالۋى مەن قاۋىپسىزدىگىنە قاتىستى ماسەلەلەر باستى باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالادى جانە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەرەكشە نازارىندا، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسى 1,3 تريلليون تەڭگە كولەمىندە قارجىلاندىرىلادى.