ەرلان قارين: كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرىلۋى - تاريحي وقيعا
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەرلان قارين كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرىلۋىن تاريحي وقيعا دەپ باعالادى.
- كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرىلۋىن تاريحي وقيعا دەۋگە بولادى. قازاقستان اۋقىمدى وزگەرىستىڭ، تۇبەگەيلى بەتبۇرىستىڭ الدىندا تۇر. حالقىمىز ۇلت جىلناماسىنداعى جاڭا كەزەڭگە قادام باسقالى وتىر. مىنە، وسىنداي شەشۋشى ساتتە بىزگە اسا ماڭىزدى ميسسيا جۇكتەلدى، - دەدى ول.
ەرلان قاريننىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل ميسسيانى الىپ ءجۇرۋ - ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك.
- بۇگىن وسى زالعا ءتۇرلى سالانىڭ كاسىبي ماماندارى، تاجىريبەسى مول، ەلگە بەلگىلى ازاماتتار جينالعان. ءبارىمىزدىڭ ماقسات-مىندەتىمىز - ورتاق. سوندىقتان، وسى ايرىقشا مىندەتتى ابىرويمەن اتقارىپ شىعامىز دەپ سەنەمىن، - دەدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، Jibek Joly ارناسى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن تىكەلەي ەفيردە كورسەتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ قۇرامىندا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.