ەرلان قارين اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جونىندەگى جۇمىستى كۇشەيتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى جاستارعا اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە بەرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين قورعانىس مينيسترلىگى جانىنداعى جاستارعا اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە بەرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى.
جيىندا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەني كوچەتوۆ، سونداي-اق اباي جانە قوستاناي وبلىستارىنىڭ اكىمدەرى بايانداما جاسادى.
ءىس-شارا بارىسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە سالاسىنداعى باستامالارىن ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ەرلان قارين جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قارۋلى كۇشتەردەگى، باسقا دا قۇرىلىمدارداعى اسكەري جانە قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندە جيىن وتكىزگەنىن ايتتى. ونىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس پرەزيدەنت زاڭدىلىق پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋگە، ارمياداعى تاربيە جۇمىسىن جەتىلدىرۋگە قاتىستى ناقتى تاپسىرمالار بەرگەنىنە نازار اۋداردى.
وسىعان بايلانىستى مەملەكەتتىك كەڭەسشى اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە سالاسىنداعى نەگىزگى باسىمدىقتاردى ايقىنداپ بەردى. اتاپ ايتقاندا، اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جۇمىسىنا جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ەنگىزۋ، جاستاردى اسكەر قاتارىنا شاقىرۋدىڭ فورماسى مەن تاسىلدەرىن جاڭعىرتۋ، قورعانىس مينيسترلىگى مەن قوعام اراسىندا ءتيىمدى كوممۋنيكاتسيا ارنالارىن قالىپتاستىرۋ، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ ءبىرىڭعاي ءىس-قيمىل جوسپارىن ازىرلەۋ، ارداگەر ۇيىمدارىمەن ءوزارا ءتيىمدى ارەكەت ەتۋ، اسكەري وقۋ ورىندارى مەن جاستار قوزعالىستارىنىڭ الەۋەتىن نىعايتۋ، 2026-جىلى وتەتىن «ايبىن» اسكەري-پاتريوتتىق جيىنىن مازمۇندى ۇيىمداستىرۋ سەكىلدى باسىم باعىتتاردى ەسكەرۋ ماڭىزدى.
ۇيلەستىرۋ كەڭەسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەرلان قارين مەملەكەتتىك ورگاندارعا ناقتى تاپسىرمالار بەردى. سونداي-اق اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە سالاسىنداعى جۇمىس تاسىلدەرىن جەتىلدىرۋگە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ كەرەك ەكەنىن ەسكەرتتى.
ايتا كەتەلىك كەشە مەملەكەت باسشىسى تارازداعى اسكەري مەكتەپ-ينتەرناتقا بارعان ەدى.