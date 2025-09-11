ەرلان قارين اناليتيكالىق قۇرىلىمداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ بويىنشا جيىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين مەملەكەتتىك اناليتيكالىق قۇرىلىمداردىڭ باسشىلارىمەن جيىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- باسقوسۋ بارىسىندا اناليتيكالىق قۇرىلىمداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ جانە ينستيتۋتتار اراسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدى نىعايتۋ جونىندەگى شارالار مەن الداعى قادامدار تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار اناليتيكالىق زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەلەرىمەن ءوزارا الماسۋ تەتىكتەرى، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەر ورتالىقتارىن كەڭىنەن پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرى پىسىقتالدى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنتتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر مەن ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى بيىلعى جولداۋى تەرەڭ ساراپتامالىق تالداۋدى ءارى جەكەلەگەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋ بويىنشا ۇسىنىمدار ازىرلەۋدى تالاپ ەتەتىنىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
