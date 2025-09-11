ق ز
    12:41, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەرلان قارين اناليتيكالىق قۇرىلىمداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ بويىنشا جيىن وتكىزدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين مەملەكەتتىك اناليتيكالىق قۇرىلىمداردىڭ باسشىلارىمەن جيىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Государственный советник Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    - باسقوسۋ بارىسىندا اناليتيكالىق قۇرىلىمداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ جانە ينستيتۋتتار اراسىنداعى ءوزارا ءىس- قيمىلدى نىعايتۋ جونىندەگى شارالار مەن الداعى قادامدار تالقىلاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    سونىمەن قاتار اناليتيكالىق زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەلەرىمەن ءوزارا الماسۋ تەتىكتەرى، ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەر ورتالىقتارىن كەڭىنەن پايدالانۋ مۇمكىندىكتەرى پىسىقتالدى.

    مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنتتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر مەن ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى بيىلعى جولداۋى تەرەڭ ساراپتامالىق تالداۋدى ءارى جەكەلەگەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋ بويىنشا ۇسىنىمدار ازىرلەۋدى تالاپ ەتەتىنىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك كەڭەسشى پارلامەنت ماجىلىسىندەگى فراكسيا جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسكەنىن جازعان ەدىك.

