    09:27, 26 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەرلان الىمبايەۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرلان الىمبايەۆ جەنيەۆا قالاسىنداعى (شۆەيتساريا) بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بولىمشەسى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلى لاۋازىمىنان بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Ерлан Әлімбаев
    Фото: Kazinform

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرلان التىنباي ۇلى الىمبايەۆ جەنيەۆا قالاسىنداعى (شۆەيتساريا) بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بولىمشەسى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى وكىلى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    1975 -جىلى 6 -قاڭتاردا تۋعان. 1996 -جىلى ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ شىعىس تانۋ فاكۋلتەتىن ۋردۋ ءتىلى مەن ادەبيەتى ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان؛

    2017 -جىلى شۆەيتساريانىڭ جەنيەۆا ديپلوماتيا جانە حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار ماگيسترى اتاندى.

    1997 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە قىزمەتكە كىرىسىپ، ورتالىق اپپاراتتا جانە ءۇندىستان، وڭتۇستىك كورەياداعى ەلشىلىكتەرى مەن جەنيەۆاداعى تۇراقتى وكىلدىگىندە ءتۇرلى ديپلوماتيالىق لاۋازىمداردا بولدى.

    2018- 2019 ج ج. - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى قىزمەتىنىڭ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۇلتتىق ۇيلەستىرۋشىسى قىزمەتىن اتقاردى.

    2019- 2021 ج ج. - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى؛

    2022 -جىلى اقپان ايىنان باستاپ جەنيەۆاداعى ب ۇ ۇ جانىنداعى ەلىمىزدىڭ تۇراقتى وكىلى بولىپ تاعايىندالعانعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىن اتقاردى.

