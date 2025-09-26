ەرلان الىمبايەۆ قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرلان الىمبايەۆ جەنيەۆا قالاسىنداعى (شۆەيتساريا) بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بولىمشەسى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى قازاقستاننىڭ تۇراقتى وكىلى لاۋازىمىنان بوساتىلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرلان التىنباي ۇلى الىمبايەۆ جەنيەۆا قالاسىنداعى (شۆەيتساريا) بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ بولىمشەسى مەن باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى وكىلى لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
1975 -جىلى 6 -قاڭتاردا تۋعان. 1996 -جىلى ءال- فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ شىعىس تانۋ فاكۋلتەتىن ۋردۋ ءتىلى مەن ادەبيەتى ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان؛
2017 -جىلى شۆەيتساريانىڭ جەنيەۆا ديپلوماتيا جانە حالىقارالىق قاتىناستار ينستيتۋتىنىڭ حالىقارالىق قاتىناستار ماگيسترى اتاندى.
1997 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە قىزمەتكە كىرىسىپ، ورتالىق اپپاراتتا جانە ءۇندىستان، وڭتۇستىك كورەياداعى ەلشىلىكتەرى مەن جەنيەۆاداعى تۇراقتى وكىلدىگىندە ءتۇرلى ديپلوماتيالىق لاۋازىمداردا بولدى.
2018- 2019 ج ج. - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى قىزمەتىنىڭ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۇلتتىق ۇيلەستىرۋشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
2019- 2021 ج ج. - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءۇندىستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى؛
2022 -جىلى اقپان ايىنان باستاپ جەنيەۆاداعى ب ۇ ۇ جانىنداعى ەلىمىزدىڭ تۇراقتى وكىلى بولىپ تاعايىندالعانعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىن اتقاردى.