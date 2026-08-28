ۇرلانعان جانە زاڭسىز تەلەفوندارمەن كۇرەس ءۇشىن جاڭا بازا قۇرىلادى
اتىراۋ. KAZINFORM - قازاقستاندا موبيلدى قۇرىلعىلاردى تىركەۋ ەرەجەلەرى وزگەرتىلىپ، «اق»، «سۇر» جانە «قارا» تىزىمدەرى بار يدەنتيفيكاسيالىق كودتار بازاسى قۇرىلادى. جاڭا تۇزەتۋلەر ۇرلانعان، قولدان جاسالعان كودتارى بار نەمەسە زاڭسىز اكەلىنگەن تەلەفوندارمەن كۇرەسۋگە جانە نارىقتىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، دەپ حابارلايدى «24KZ».
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى موبيلدى قۇرىلعىلاردىڭ اينالىمى ەرەجەلەرىنە وزگەرىستەر دايىندادى. قۇجاتتا ۆەريفيكاتسيا، تىركەۋ جانە قايتا تىركەۋ راسىمدەرىن بولەك كورسەتۋ قاراستىرىلعان. باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - ۇيالى تەلەفونداردىڭ يدەنتيفيكاتسيالىق كودتارىنىڭ بازاسىن قۇرۋ.
ول ءۇش ساناتقا بولىنەدى: اق ءتىزىم - زاڭدى تۇردە اكەلىنىپ، تەكسەرۋدەن وتكەن قۇرىلعىلار. سۇر ءتىزىم - قوسىمشا تەكسەرۋدى قاجەت ەتەتىن گادجەتتەر. قارا ءتىزىم - كودتارى وزگەرتىلگەن، ۇرلانعان، زاڭسىز اكەلىنگەن نەمەسە سوت شەشىمىمەن شەكتەلگەن قۇرىلعىلار. جۇيە تەلەفونداردىڭ وندىرىلگەن ساتىنەن باستاپ جويىلۋىنا نەمەسە بلوكتالعانىنا دەيىنگى ومىرلىك سيكلىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق ءوتىنىش بەرۋشىلەردى بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋدەن وتكىزۋ كوزدەلگەن. تۇزەتۋلەر اياسىندا قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرى مەن تەرگەۋ يزولياتورلارىندا پايدالانىلاتىن قۇرىلعىلاردىڭ بايلانىس قىزمەتتەرىن توقتاتا تۇرۋدىڭ بولەك ءتارتىبى دە ەنگىزىلمەك. بۇل شارالار الاياقتىق تاۋەكەلدەرىن ازايتىپ، ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا باعىتتالعان.