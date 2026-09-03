ەرلان سارسەمبايەۆ ادىلەت ءمينيسترى بولىپ قايتا تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ەرلان سارسەمبايەۆ ادىلەت ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
- ەرلان جاقسىلىق ۇلى سارسەمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ادىلەت سارسەمبايەۆ 1975-جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. الماتى ەنەرگەتيكا جانە بايلانىس ينستيتۋتىن، د. ا. قونايەۆ اتىنداعى گۋمانيتارلىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.
1998-2002-جىلدارى – ق ر قارۋلى كۇشتەرىندە وفيتسەرلىك لاۋازىمداردا قىزمەت ەتتى.
2002-2005-جىلدارى - كەڭەسشى، ق ر پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى.
2005-2011-جىلدارى - ءبولىم مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى.
2011-2016-جىلدارى – ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىندا باسشىلىق قىزمەتتەردە ىستەدى.
2016-2017-جىلدارى – ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى.
2017-2019 -جىلدارى – ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
2019-2022 -جىلدارى – ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى.
2023-2025 -جىلدارى – ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ سۋدياسى.
2025 -جىلعى 9-قاڭتاردا ق ر ادىلەت ءمينيسترى بولىپ، 2026 -جىلعى 3 -قىركۇيەكتە بۇل قىزمەتكە قايتا تاعايىندالدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن داۋرەن قوسانوۆ قورعانىس ءمينيسترى، ەرجان سادەنوۆ ىشكى ىستەر ءمينيسترى، عالىمجان قويشىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى، سەرىك جۇمانعارين پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى، جاسلان ماديەۆ جاساندى ينتەللەكت جانە تيفرلىق دامۋ ءمينيسترى، نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، قانات بوزىمبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، ءمادي تاكيەۆ قارجى ءمينيسترى، نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن حابارلاعانبىز.