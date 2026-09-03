KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەرلان سارسەمبايەۆ ادىلەت ءمينيسترى بولىپ قايتا تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - ەرلان سارسەمبايەۆ ادىلەت ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.

    Ерлан Сәрсембаев
    Фото: Үкімет

    ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.

    - ەرلان جاقسىلىق ۇلى سارسەمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    ادىلەت سارسەمبايەۆ 1975-جىلى الماتى وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. الماتى ەنەرگەتيكا جانە بايلانىس ينستيتۋتىن، د. ا. قونايەۆ اتىنداعى گۋمانيتارلىق ۋنيۆەرسيتەتىن بىتىرگەن.

    1998-2002-جىلدارى – ق ر قارۋلى كۇشتەرىندە وفيتسەرلىك لاۋازىمداردا قىزمەت ەتتى.

    2002-2005-جىلدارى - كەڭەسشى، ق ر پرەمەر- ءمينيسترى كەڭسەسىنىڭ سەكتور مەڭگەرۋشىسى.

    2005-2011-جىلدارى - ءبولىم مەڭگەرۋشىسىنىڭ ورىنباسارى، ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى.

    2011-2016-جىلدارى – ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارىندا باسشىلىق قىزمەتتەردە ىستەدى.

    2016-2017-جىلدارى – ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى.

    2017-2019 -جىلدارى – ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.

    2019-2022 -جىلدارى – ق ر پارلامەنتى سەناتى اپپاراتىنىڭ ءبولىم مەڭگەرۋشىسى.

    2023-2025 -جىلدارى – ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ سۋدياسى.

    2025 -جىلعى 9-قاڭتاردا ق ر ادىلەت ءمينيسترى بولىپ، 2026 -جىلعى 3 -قىركۇيەكتە بۇل قىزمەتكە قايتا تاعايىندالدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن داۋرەن قوسانوۆ قورعانىس ءمينيسترى، ەرجان سادەنوۆ ىشكى ىستەر ءمينيسترى، عالىمجان قويشىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى، سەرىك جۇمانعارين پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى، جاسلان ماديەۆ جاساندى ينتەللەكت جانە تيفرلىق دامۋ ءمينيسترى، نۇرلىبەك نالىبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى، قانات بوزىمبايەۆ پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى، ءمادي تاكيەۆ قارجى ءمينيسترى، نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالعانىن حابارلاعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور