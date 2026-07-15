ەرلان قارين تاريحشىلار اتىنان مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرلان قارين قازاقستان تاريحىنىڭ كوپتومدىق اكادەميالىق باسىلىمىن ازىرلەۋ جونىندەگى رەداكسيالىق القانىڭ قورىتىندى وتىرىسىندا تاريحشىلار اتىنان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى.
- قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى وتاندىق تاريح ماسەلەلەرىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ كەلەدى. پرەزيدەنتتىڭ جاڭا باستامالارى مەن يدەيالارى وتاندىق تاريح عىلىمىنا تۇبەگەيلى بەتبۇرىس اكەلدى. 4-5 جىل ىشىندە كەم دەگەندە ون جىل بويى اتقارىلاتىن جۇمىستار بىردەن قولعا الىنىپ، جۇزەگە اسىرىلا باستادى. وسى جىلدار ارالىعىندا ءتول تاريحىمىزدى جاڭعىرتۋدا ۇلكەن بەتبۇرىس جاسالدى. سونىڭ ءبىرى - قازاقستان تاريحىنىڭ اكادەميالىق كوپتومدىعى. سوندىقتان، وسىنداي ىرگەلى ىستەرگە باستاماشى بولىپ، وعان ءبارىمىزدىڭ قاتىسۋىمىزعا مۇمكىندىك بەرگەنى ءۇشىن تاريحشىلار قاۋىمداستىعى اتىنان جانە رەداكسيالىق القا مۇشەلەرى اتىنان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلىنا العىس بىلدىرۋگە رۇقسات ەتىڭىزدەر، - دەدى ەرلان قارين رەداكسيالىق القانىڭ قورىتىندى 14-وتىرىسىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن ساياسي قۋعىن-سۇرگىن قۇرباندارىن تولىق اقتاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسيا قۇرىلىپ، 2,5 ميلليوننان استام ارحيۆتىك ماتەريالدان قۇپيالىلىق گريفى الىنىپ تاستالدى.
سونداي-اق، پرەزيدەنت شەت مەملەكەتتەردىڭ ارحيۆتەرى مەن كىتاپحانالارىندا ساقتالعان قازاقستان تاريحىنا قاتىستى قۇجاتتاردى ەلگە اكەلۋگە باستاماشىلىق ەتتى. بۇل ءىس «ارحيۆ-2025» جوباسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
ايتا كەتەلىك «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى جەتى تومدىق اكادەميالىق باسىلىم ماقۇلدانعان ەدى.