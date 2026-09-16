ەرلان قارين قازاقستاننىڭ ىشكى ساياساتىنداعى نەگىزگى ءۇش باسىمدىقتى اتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ىشكى ساياساتىنداعى نەگىزگى باسىمدىقتار كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋ، جاڭا قوعامدىق ەتيكانى قالىپتاستىرۋ جانە بولاشاققا ۇمتىلىستى كۇشەيتۋگە باعىتتالۋى ءتيىس.
بۇل تۋرالى ق ر ۆيتسە-پرەزيدەنتى ەرلان قارين ايتتى.
ۆيتسە-پرەزيدەنت ىشكى ساياساتتىڭ باسىمدىقتارى رەتىندە قۇندىلىقتار مەن ەتيكانى سونداي-اق بولاشاقتى اتادى.
ءبىرىنشى - كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتار. بۇلار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ رەفورمالارىنىڭ ستراتەگيالىق باعىتىنىڭ نەگىزىن قۇرايدى. بۇل - زاڭ جانە ءتارتىپتىڭ ۇستەمدىگى، جالپىۇلتتىق بىرلىك، ەتنوسارالىق جانە كونفەسسياارالىق كەلىسىم، مادەنيەت جانە ءبىلىم، عىلىم جانە يننوۆاتسيالار، ەڭبەكقورلىق جانە پروگرەسس قۇندىلىقتارى، قورشاعان ورتاعا قامقورلىق، جاۋاپتى ءارى جاسامپاز پاتريوتيزم.
سالالىق ورگاندار پرەزيدەنتتىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارىن، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىعىن جانە مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قابىلدانعان كونستيتۋتسيانى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىن تىڭعىلىقتى تۇردە ىسكە اسىرۋعا باسا نازار اۋدارۋعا ءتيىس. اتا زاڭنىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرىپ، كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە قاتىستى جۇيەلى ساراپتامالىق-ادىستەمەلىك، اقپاراتتىق جانە مادەني-اعارتۋشىلىق جۇمىستار جۇرگىزۋ قاجەت.
ەكىنشى - جاڭا قوعامدىق ەتيكا. بۇل قوعامدا پروگرەسسيۆتى نورمالار مەن مىنەز-قۇلىق ۇلگىلەرىن ورنىقتىرۋدى، وزىندىك قۇندىلىقتار نەگىزىن نىعايتۋدى، قوعامدىق ءومىردى كەرى تارتۋعا جانە تاريحي فاكتىلەردى بۇرمالاۋعا باعىتتالعان ارەكەتتەرگە قارسى تۇرۋدى بىلدىرەدى.
«زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىن پراكتيكالىق تۇرعىدا ىسكە اسىرۋعا، «تازا قازاقستان» جوباسىن ساپالى جۇرگىزۋگە جانە «ادال ازامات» تاربيە باعدارلاماسىن ءتيىمدى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلۋعا ءتيىس. جۇمىستىڭ جاڭا تاسىلدەرى مەن فورماتتارى قاجەت. اتاپ ايتقاندا، ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورما قۇرۋ، ۇلتتىق تازالىق ستاندارتى مەن وڭىرلەردىڭ تازالىق رەيتينگىن ەنگىزۋ ارقىلى پرەزيدەنتتىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسىن كەڭ اۋقىمدا ىسكە اسىرۋ كەرەك.
ءۇشىنشى - بولاشاققا ۇمتىلىس. بۇل - عىلىم مەن ءبىلىم، يننوۆاتسيالار مەن تەحنولوگيالار، مادەنيەت پەن اعارتۋشىلىق ارقىلى ادام كاپيتالىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرۋ. تۇجىرىمدامالىق باعىت مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن ازىرلەنگەن ستراتەگيالىق قۇجاتتاردا ايقىندالعان. بۇل - ەڭ الدىمەن «قازاقستان بالالارى»، «وقيتىن ۇلت»، «Digital Qazaqstan» جانە باسقالارى. نەگىزگى ماقسات - بولاشاققا سەنىممەن قارايتىن كۇشتى مەملەكەت پەن پروگرەسسيۆتى قوعام قۇرۋ.
- وسىلايشا، ءۇش باسىمدىقتىڭ بارلىعى ءبىز قانداي قوعام قۇرىپ جاتىرمىز جانە قانداي ەلدە ءومىر سۇرەمىز دەگەن باستى سۇراقتارعا جاۋاپ بەرەدى. بۇل ءۇشىن جاسامپاز كۇن ءتارتىبى مەن كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردى ۇستانۋىمىز كەرەك، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ەرلان قارين «ادال ازامات» باعدارلاماسىنىڭ مازمۇنىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى.