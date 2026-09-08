ەرلان قارين مەملەكەتتىك بايلانىس ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسىن جاقسارتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قاريننىڭ توراعالىعىمەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ بايلانىس ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسىن جەتىلدىرۋ، حالىقپەن كەرى بايلانىس ورناتۋدىڭ جاڭا قۇرالدارىن ەنگىزۋ جونىندە كەڭەس ءوتتى.
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، جيىنعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بالا قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلى، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى باقىلاۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، قازاقستان ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ، باس پروكۋراتۋرانىڭ، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ، قارجى مينيسترلىگىنىڭ، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس بارلىق سالادا سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى قارقىندى ەنگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- پرەزيدەنتتىڭ ەلدى اۋقىمدى تسيفرلاندىرۋ جونىندەگى باستاماسى مەملەكەتتىك ورگاندار جۇمىسىنىڭ حالىقپەن ءتيىمدى كەرى بايلانىس ورناتۋ سەكىلدى ماڭىزدى باعىتىن دا قامتيدى، - دەدى ەرلان قارين.
ۆيتسە-پرەزيدەنت ايتىپ وتكەندەي، مەملەكەت حالىقپەن كەرى بايلانىس ورناتۋدىڭ اۋقىمدى ءارى فۋنكتسيونالدى ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىردى. ماسەلەن، جىل سايىن رەسپۋبليكا بويىنشا حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارى (ح ق ك و) ارقىلى 30 ميلليوننان استام قىزمەت كورسەتىلەدى، ال مەملەكەتتىك بايلانىس ورتالىقتارى جىلىنا 21 ميلليوننان استام قوڭىراۋ قابىلدايدى.
سونىمەن قاتار جۇرگىزىلگەن تالداۋ ناتيجەلەرى وڭىرلىك I- Komek بايلانىس ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسىندا ايماقتار اراسىندا ايتارلىقتاي الشاقتىق بار ەكەنىن كورسەتىپ وتىر. ماسەلەن، 2025-جىلى ازاماتتاردان تۇسكەن 4 ميلليون قوڭىراۋدىڭ جارتىسىنان استامى ەلورداعا تيەسىلى. وڭىرلىك بايلانىس ورتالىقتارىنداعى جۇمىس تيىمدىلىگىنىڭ تومەندىگى ازاماتتاردى كۇندەلىكتى ماسەلەلەرىنىڭ شەشىمىن رەسپۋبليكالىق «ە-Otinish» پلاتفورماسى ارقىلى ىزدەۋگە ماجبۇرلەيدى. سونىڭ سالدارىنان اقپارات جەرگىلىكتى اتقارۋشى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ەداۋىر كەشىگىپ تۇسەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە حالىقتى الاڭداتقان وزەكتى ماسەلەلەردى شەشۋ ۋاقىتىنا كەرى اسەرىن تيگىزەدى.
- سوندىقتان، ەڭ الدىمەن، ەلوردالىق I- Komek ورتالىعىنىڭ وڭ تاجىريبەسىن وزگە وڭىرلەرگە كەڭىنەن تاراتىپ، ولاردىڭ كۇندەلىكتى ماسەلەلەردى شەشۋ باعىتىنداعى جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ قاجەت، - دەدى ەرلان قارين.
كەڭەس بارىسىندا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى فرونت-وفيستەردىڭ، ونىڭ ىشىندە «ە-Otinish» پلاتفورماسىنىڭ، «111» بايلانىس ورتالىعىنىڭ، ح ق ك و- لار مەن ازاماتتاردى قابىلداۋ ورتالىقتارىنىڭ قىزمەتى تۋرالى اقپارات بەردى.
- كەيىنگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ، جاڭا تەحنولوگيالاردى مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ باعىتىنداعى جۇمىسى ەداۋىر كۇشەيدى. بۇگىندە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ فرونت-وفيسىن ءبىرىڭعاي پلاتفورماعا بىرىكتىرۋ، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن زاماناۋي قۇرالداردى ەنگىزۋ باستى مىندەتتەردىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر. بۇل ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن قاراۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، پرەزيدەنت باستامالارى مەن ازاماتتارىمىزدىڭ وتىنىشتەرىن جەدەلىرەك شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ەرلان قارين.
ۆيتسە-پرەزيدەنت كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندار جۇمىسىنىڭ پرواكتيۆتى فورماتتا جۇرگىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە حالىقپەن كەرى بايلانىس ارنالارىنىڭ جۇمىسىن جەتىلدىرۋ باعىتىندا ناقتى تاپسىرمالار بەردى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەرلان قارين قازاقستانداعى ەسكەرتكىشتەردىڭ مازمۇندىق جانە ماعىنالىق ساپاسىن ارتتىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس باستالاتىنىن مالىمدەگەن ەدى.