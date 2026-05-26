ەرلان قارين كوپتومدىق تاريح جوباسىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن تىڭدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين قازاقستان تاريحىنا ارنالعان كوپتومدىق اكادەميالىق باسىلىمدى ازىرلەۋ جونىندە كەڭەس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىنعا رەداكسيا القاسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، ۇلتتىق مۋزەي ديرەكتورى بەرىك ءابدىعالي ۇلى، رەداكسيالىق القا مۇشەلەرى - ش. ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتىنىڭ باس ديرەكتورى زيابەك قابىلدينوۆ، «ۇلتتىق اۋدارما بيۋروسى» قورىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى راۋان كەنجەحان ۇلى، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى عىلىم كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جايىق توقتاروۆ قاتىستى.
مەملەكەتتىك كەڭەسشىگە «قازاقستان تاريحى: ەجەلگى داۋىردەن بۇگىنگە دەيىن» اتتى اكادەميالىق باسىلىمنىڭ التى تومىن باسپاعا ازىرلەۋ بارىسى تۋرالى ەسەپ بەرىلدى. اتالعان جيناق رەداكسيا القاسىنىڭ بۇعان دەيىنگى توعىز وتىرىسىندا قاراستىرىلىپ، بەكىتىلگەن.
سونداي-اق كەڭەستە الداعى ماۋسىم ايىنىڭ باسىنا جوسپارلانعان رەداكسيالىق القانىڭ كەزەكتى جيىنىن ۇيىمداستىرۋعا قاتىستى ماسەلەلەر تالقىلاندى. باسقوسۋدا اكادەميالىق باسىلىمنىڭ تاۋەلسىز قازاقستان كەزەڭىنە ارنالعان قورىتىندى جەتىنشى تومى قارالادى.
