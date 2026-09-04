ەرلان قارين: جاڭا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنا تاريحي جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قارين قۇرىلتاي قۇرامى 80 پايىزعا جاڭارعانىن ايتتى.
- جاڭادان قۇرىلعان ءبىر پالاتالى قۇرىلتاي ءوز جۇمىسىن باستادى. بۇعان دەيىنگى شاقىرىلىممەن سالىستىرعاندا قۇرىلتاي قۇرامى شامامەن 80 پايىزعا جاڭاردى. سونىمەن قاتار، زاڭ شىعارۋشى ورگانعا وتكەن ايەلدەر مەن جاستاردىڭ سانى ەداۋىر ارتتى، - دەپ جازدى ول instagram-داعى پاراقشاسىندا.
ەرلان قارين قۇرىلتايدىڭ جاڭا قۇرامىنا تاريحي جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- شىن مانىندە، حالىق قالاۋلىلارى تاريحي وقيعانىڭ بەل ورتاسىندا ءجۇر. ولار العاشقى قۇرىلتايدىڭ قۇرىلۋىنا كۋا بولىپ، ونىڭ قىزمەتىنە تىكەلەي قاتىسۋدا. وسى تۇرعىدان العاندا، بۇل ۇلكەن مارتەبە ءارى زور جاۋاپكەرشىلىك دەپ بىلەمىن. پرەزيدەنتىمىز قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ ايتقانداي، مەملەكەتىمىزدىڭ ساياسي جۇيەسىنىڭ جاڭارۋ ۇدەرىسى ءدال وسى قۇرىلتايدان باستالادى. سوندىقتان، دەپۋتاتتارعا تاريحي جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلىپ وتىر، - دەدى ۆيتسە-پرەزيدەنت.
ول ساياسي پارتيالاردىڭ فراكتسيا جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسىپ، بىرلەسكەن جۇمىستىڭ باعىت-باعدارىن تالقىلاعاندارىن ايتتى.
- قالىپتاسقان داستۇرگە سايكەس، جاڭا سەسسيانىڭ باسىندا ساياسي پارتيالاردىڭ فراكسيا جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسىپ، بىرلەسكەن جۇمىستىڭ باعىت-باعدارى جونىندە پىكىر الماستىق. ءوز كەزەگىندە ولار ۇگىت-ناسيحات ناۋقانى كەزىندە سايلاۋشىلار تاراپىنان كوتەرىلگەن ماسەلەلەردى ورتاعا سالدى. فراكتسيا جەتەكشىلەرىمەن الداعى ۋاقىتتا دا ءدال وسىلاي جينالىپ، وي ءبولىسىپ تۇرۋعا ۋاعدالاستىق. سەبەبى، اشىق ءارى تۇراقتى ديالوگ - ءتيىمدى جۇمىستىڭ كەپىلى، - دەپ تۇيىندەدى قارين.
ەسكە سالساق، 31-تامىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىندى.
ءوز كەزەگىندە قۇرىلتاي ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنا ەرلان قاريننىڭ كانديداتۋراسىن قولدادى.
پرەزيدەنت ەرلان كاريندى ۆيتسە-پرەزيدەنت ەتىپ تاعايىنداۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
كەيىننەن توقايەۆ ەرلان قاريننىڭ جاڭا قىزمەتىندەگى مىندەتتەرىن ايقىندادى.