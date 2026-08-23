ەرلان قارين: العاشقى قۇرىلتاي سايلاۋى - قازاقستان ءۇشىن تاريحي وقيعا
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرلان قارين استاناداعى ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحانادا ورنالاسقان 129- سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
داۋىس بەرۋ راسىمىنەن كەيىن ەرلان قارين بۇل سايلاۋدىڭ ەل تاريحىنداعى ماڭىزدى ساياسي وقيعا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن ءبىز ءمانى جاعىنان تاريحي وقيعانىڭ كۋاسى ءارى قاتىسۋشىسى بولىپ وتىرمىز. بۇل - قازاقستان تاريحىنداعى مۇلدەم جاڭا زاڭ شىعارۋشى ينستيتۋت - قۇرىلتايعا وتكىزىلىپ جاتقان العاشقى سايلاۋ. قۇرىلتايعا سايلاۋدىڭ ماڭىزدىلىعى ينستيتۋتسيونالدىق جاڭعىرۋ مەن تۇبەگەيلى جاڭا ساياسي مودەلگە كوشۋدە جاتىر، - دەدى.
سونداي-اق پرەزيدەنتتىك رەفورمالاردىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى. ەڭ ۇلكەن ءارى ماڭىزدى وزگەرىس مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ مازمۇنىنا قاتىستى ەكەنىن ايتتى.
- پرەزيدەنتتىڭ رەفورمالارى قوعامدىق پروتسەستەرگە جاڭا سەرپىن بەردى. جاڭا تۇلعالار مەن جاڭا كۇشتەر بوي كورسەتىپ، قوعامدىق كۇن ءتارتىبى وزگەرە باستادى. اۋقىمى مەن قارقىنى جاعىنان العاندا، بۇل رەفورمالار ەلىمىز ءۇشىن عانا ەمەس، بۇكىل ايماق ءۇشىن دە كەيىنگى ونجىلدىقتارداعى ەڭ اۋقىمدى جاڭعىرۋ ۇدەرىسى بولىپ وتىر، - دەدى ەرلان قارين.
ايتا كەتەيىك، توكيودا وتانداسىمىز ءبي بەينەسىندە داۋىس بەردى.