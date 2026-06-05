ەرلان قارين: 1-شىلدەدەن باستاپ كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق زاڭعا قول قويىپ، ەلدەگى ساياسي رەفورمالاردىڭ ەكىنشى كەزەڭىن قورىتىندىلادى.
پرەزيدەنت كەڭەسشىسى ەرلان قاريننىڭ ايتۋىنشا، 1-شىلدەدەن باستاپ رەفورمالاردىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالىپ، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ مەن قازاقستان حالىق كەڭەسىن قۇرۋ ارقىلى مەملەكەتتىك-ساياسي مودەلدى جاڭعىرتۋ جالعاسادى.
ەرلان قارين بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق زاڭعا قول قويعانىن ايتتى:
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى؛
- قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى.
- رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا اتا زاڭ كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە جۇزەگە اسىرىلسا، زاڭداردىڭ جانە باسقا دا قۇقىقتىق اكتىلەر توپتاماسىنىڭ بەكىتىلۋىمەن رەفورمانىڭ ەكىنشى كەزەڭى تۇيىندەلەدى. ال 1-شىلدەدەن رەفورمانىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالادى. بۇل مەملەكەتتىك-ساياسي مودەلدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان، - دەپ جازدى پرەزيدەنت كەڭەسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، الدىمەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋى وتەدى، ودان كەيىن قازاقستان حالىق كەڭەسى قۇرىلادى، ونىڭ ءىزىن الا بيلىكتىڭ وزگە دە نەگىزگى ينستيتۋتتارى جاڭارادى.
- رەفورمالاردىڭ جالپى قيسىنى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلۋىندا: الدىمەن تۇجىرىمداما، سودان سوڭ قۇقىقتىق بازا، ودان كەيىن مەملەكەتتىڭ ساياسي مودەلىنىڭ جاڭارۋى. وزگەرىستەردىڭ قارقىنىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارعان ءجون. رەفورمالار توقتاۋسىز ءارى ماقساتتى تۇردە جۇرگىزىلۋدە، سونداي-اق ناقتى ءارى سالماقتى ساباقتاستىققا نەگىزدەلگەن. مۇنىڭ بارلىعى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساياسي ستيلىنە ءتان دۇنيەلەر. وسىلايشا، كەڭ اۋقىمداعى قوعامدىق كەلىسىمگە سۇيەنگەن جۇيەلى ءارى دايەكتى جاڭعىرۋ قازىرگى قازاقستاننىڭ باستى ەرەكشەلىگىنە اينالىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، قارين بۇعان دەيىن پرەزيدەنت سوزىندەگى 9 دايەكتى وي-تۇجىرىمدى اتاعان بولاتىن.