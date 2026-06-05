KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەرلان قارين: 1-شىلدەدەن باستاپ كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق زاڭعا قول قويىپ، ەلدەگى ساياسي رەفورمالاردىڭ ەكىنشى كەزەڭىن قورىتىندىلادى.

    ا
    Фото: t.me/konstituciyalikreforma

    پرەزيدەنت كەڭەسشىسى ەرلان قاريننىڭ ايتۋىنشا، 1-شىلدەدەن باستاپ رەفورمالاردىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالىپ، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ مەن قازاقستان حالىق كەڭەسىن قۇرۋ ارقىلى مەملەكەتتىك-ساياسي مودەلدى جاڭعىرتۋ جالعاسادى.

    ەرلان قارين بۇگىن مەملەكەت باسشىسى ءبىرقاتار كونستيتۋتسيالىق زاڭعا قول قويعانىن ايتتى:

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تۋرالى؛

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى؛

    - قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى؛

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسى استاناسىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى؛

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك-اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى.

    - رەفەرەندۋمدا قابىلدانعان جاڭا اتا زاڭ كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىندە جۇزەگە اسىرىلسا، زاڭداردىڭ جانە باسقا دا قۇقىقتىق اكتىلەر توپتاماسىنىڭ بەكىتىلۋىمەن رەفورمانىڭ ەكىنشى كەزەڭى تۇيىندەلەدى. ال 1-شىلدەدەن رەفورمانىڭ ءۇشىنشى كەزەڭى باستالادى. بۇل مەملەكەتتىك-ساياسي مودەلدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان، - دەپ جازدى پرەزيدەنت كەڭەسشىسى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، الدىمەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋى وتەدى، ودان كەيىن قازاقستان حالىق كەڭەسى قۇرىلادى، ونىڭ ءىزىن الا بيلىكتىڭ وزگە دە نەگىزگى ينستيتۋتتارى جاڭارادى.

    - رەفورمالاردىڭ جالپى قيسىنى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلۋىندا: الدىمەن تۇجىرىمداما، سودان سوڭ قۇقىقتىق بازا، ودان كەيىن مەملەكەتتىڭ ساياسي مودەلىنىڭ جاڭارۋى. وزگەرىستەردىڭ قارقىنىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارعان ءجون. رەفورمالار توقتاۋسىز ءارى ماقساتتى تۇردە جۇرگىزىلۋدە، سونداي-اق ناقتى ءارى سالماقتى ساباقتاستىققا نەگىزدەلگەن. مۇنىڭ بارلىعى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساياسي ستيلىنە ءتان دۇنيەلەر. وسىلايشا، كەڭ اۋقىمداعى قوعامدىق كەلىسىمگە سۇيەنگەن جۇيەلى ءارى دايەكتى جاڭعىرۋ قازىرگى قازاقستاننىڭ باستى ەرەكشەلىگىنە اينالىپ كەلەدى، - دەدى ول.

    ايتا كەتەيىك، قارين بۇعان دەيىن پرەزيدەنت سوزىندەگى 9 دايەكتى وي-تۇجىرىمدى اتاعان بولاتىن.

    بيلىك جانە ساياسات كونستيتۋتسيالىق رەفورما
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور