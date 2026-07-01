نۇرلان ءابدىروۆ قۇرىلتاي سايلاۋىنا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM – ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ سايلاۋشىلارعا ۇندەۋ جاسادى.
- 2026-جىلعى 23-تامىزدا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاريحىندا تۇڭعىش رەت قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋى وتەدى. سىزدەردى ەلىمىزدىڭ ودان ءارى دامۋىنداعى جاڭا كەزەڭدى ايقىندايتىن تاريحي وقيعاعا قاتىسىپ، ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋعا جانە كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىڭىزدى جۇزەگە اسىرۋعا شاقىرامىز، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتاردىڭ قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋعا قاتىسۋ قۇقىعىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى كەپىلى - سايلاۋشىلار تىزىمىنە ەنگىزىلۋى.
وسك مالىمەتىنشە، سايلاۋشىلار تىزىمدەرى ازاماتتاردىڭ تۇراقتى تىركەلگەن مەكەنجايى بويىنشا جاسالادى. ال ۋاقىتشا تىركەۋدە تۇرعان ازاماتتار جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا ءوتىنىش بەرۋ ارقىلى ۋاقىتشا ورنالاسقان جەرى بويىنشا داۋىس بەرە الادى.
سونداي-اق سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ شەكارالارى مەن ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ ورنالاسقان جەرلەرى تۋرالى اقپارات 2026-جىلعى 16-شىلدەگە دەيىن جاريالانادى.
- ءاربىر ازامات ءوزىنىڭ تىركەلگەن جەرى بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا جۇگىنىپ، سايلاۋ ۋچاسكەسىن جانە سايلاۋشىلار تىزىمىنە ەنگىزىلگەنىن تەكسەرە الادى. ەگەر تىزىمدە بولماسا، اكىمدىككە ءتيىستى ءوتىنىش بەرۋ قۇقىعى بار، - دەدى و س ك ءتوراعاسى.
بۇدان بولەك، جازعى دەمالىس ماۋسىمى ەسكەرىلىپ، ازاماتتارعا ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن الۋ ارقىلى وزگە ەلدى مەكەندە داۋىس بەرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعانى ايتىلدى.
ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2026-جىلعى 7-تامىزدان باستاپ ازاماتتار وزدەرىنىڭ سايلاۋ ۋچاسكەلەرىندە سايلاۋشىلار تىزىمىندەگى دەرەكتەرىن تەكسەرە الادى. قاجەت بولعان جاعدايدا مالىمەتتەردى ناقتىلاۋ نەمەسە وزگەرىس ەنگىزۋ ءۇشىن ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسياسىنا ءوتىنىش بەرۋگە بولادى.
بۇعان دەيىن قۇرىلتاي سايلاۋىنا دايىندىقتىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارى تانىستىرىلعانىن جازعان ەدىك.