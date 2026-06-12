رەكوردتىق كورسەتكىش: نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە 1877 تۇلەككە ديپلوم تابىستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كەزەكتى تۇلەكتەرىنە ديپلوم تابىستاۋ ءراسىمى ءوتتى. بيىل جوعارى وقۋ ورنىن باكالاۆريات، ماگيستراتۋرا جانە دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا 1877 ستۋدەنت ءتامامدادى. بۇل - ۋنيۆەرسيتەت تاريحىنداعى رەكوردتىق كورسەتكىش.
تۇلەكتەر اراسىندا ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىق - كومپيۋتەرلىك عىلىمدار باعدارلاماسى بولدى. وسى باعىت بويىنشا 270 ستۋدەنت وقۋىن اياقتاسا، ونىڭ 237- ءسى باكالاۆريات تۇلەكتەرى. بۇل باكالاۆريات بويىنشا بىتىرۋشىلەردىڭ جالپى سانىنىڭ 21 پايىزىن قۇرايدى.
ال ەڭ كوپ تۇلەك ينجەنەريا جانە سيفرلىق عىلىمدار مەكتەبىنەن (673 ادام) جانە الەۋمەتتىك-گۋمانيتارلىق عىلىمدار مەكتەبىنەن (653 ادام) شىقتى.
تۇلەكتەردىڭ ءبىرى الىشەر سابيعاليەۆ مەحانيكا جانە ايەروعارىش ينجەنەرياسى ماماندىعى بويىنشا باكالاۆر دارەجەسىن ءتامامدادى. ول ۋنيۆەرسيتەتتە العان ءبىلىمىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە نيەتتى.
- بۇل ۋنيۆەرسيتەت ماعان وتە ساپالى ءبىلىم بەردى. مۇنداعى وقىتۋشىلاردىڭ قايسىسىن الساڭىز دا، ءوز ءىسىنىڭ بىلىكتى ماماندارى. سونىمەن قاتار وسى وقۋ ورنىندا دوستار تاپتىم. ورتام وتە پاراساتتى، ءبىلىمدى جاندار. نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى ماعان ءتۇرلى مۇمكىندىكتەر ۇسىندى. سونىڭ ءبىرى - ستۋدەنتتىك جانە قوعامدىق ومىرگە بەلسەندى ارالاسۋ. ۋنيۆەرسيتەتتە كلۋبتىق قىزمەت جاقسى دامىعان. ءبىز ءارتۇرلى حالىقارالىق بايقاۋلار مەن جوبالارعا قاتىسىپ، ءوز قابىلەتىمىزدى شىڭداۋعا مۇمكىندىك الدىق. وسى وقۋ ورنىنىڭ ماگيستراتۋراسىنا دا وقۋعا تۇسەمىن، - دەدى الىشەر سابيعاليەۆ.
ديپلوم تابىستاۋ راسىمىنە ق ر پارلامەنتى سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ قاتىسىپ، تۇلەكتەرگە جۇرەكجاردى لەبىزىن ءبىلدىرىپ. سونداي-اق ۇزدىك ستۋدەنتتەرگە ديپلومدارىن جەكە تابىستادى.
- نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى ەلىمىزدەگى جوعارى ءبىلىمدى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرگەن جەتەكشى وقۋ ورنى بولدى. ول حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي ءبىلىم بەرىپ، عىلىمي زەرتتەۋ مادەنيەتىن دامىتتى. ۋنيۆەرسيتەت قابىرعاسىندا العان ءبىلىم - بولاشاققا جول اشاتىن ماڭىزدى مۇمكىندىك. سوندىقتان بۇل تاجىريبە ءار تۇلەكتىڭ ءومىر بويعى دامۋىنا بەرىك نەگىز بولا الادى، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ.
ال ۋنيۆەرسيتەت پرەزيدەنتى ۆاكار احماد تۇلەكتەرگە ارناعان قۇتتىقتاۋ سوزىندە وقۋ ورنىنىڭ باستى ميسسياسى ساپالى ءبىلىم بەرۋ جانە باسەكەگە قابىلەتتى ماماندار دايارلاۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى ورتالىق ازيا مەن كاۆكاز وڭىرىندەگى جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا 1-ورىندا تۇر.
بۇعان دەيىن، اتالعان وقۋ ورنى العاش رەت الەمدىك توپ-500 قاتارىنا كىرگەنىن دە جازعان ەدىك.