ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورىنىڭ جاڭا ورىنباسارى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - ەركەجان كۇنتۋعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.
ەركەجان كۇنتۋعاننىڭ مەديا سالاسىندا مول تاجىريبەسى بار. 2023-جىلدىڭ قاڭتارىنان بەرى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارىپ كەلدى، ال وعان دەيىن پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىندە كرەاتيۆتى ديرەكتورى بولدى.
ءار جىلدارى Atameken Business تەلەارناسىندا اتقارۋشى پروديۋسەر، «ەۆرازيا» تەلەارناسىندا كرەاتيۆتى پروديۋسەر بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
ەركەجان كۇنتۋعان بۇل قىزمەتىندە ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن ۇيلەستىرۋگە اتسالىسادى. وعان تەلەۆيزيالىق كونتەنتتى دامىتۋ، اقپاراتتىق جانە شىعارماشىلىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ، سونداي-اق وندىرىستىك ۇدەرىستەردى جەتىلدىرۋ كىرەدى.