19:41, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
رەجيسسەر د. كەمەرون ميللياردەر اتاندى
استانا. قازاقپارات - دجەيمس كەمەرون العاش رەت كينورەجيسسەرلەر اراسىندا دوللارلىق ميللياردەرلەر قاتارىنا قوسىلدى. ول بۇل تىزىمدە ستيۆەن سپيلبەرگ، دجوردج لۋكاس جانە پيتەر دجەكسوننان كەيىن ءتورتىنشى بولىپ تۇر.
كەمەرون ميللياردەر مارتەبەسىنە تەك ءوز فيلمدەرىنەن تۇسكەن تابىستىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزدى. رەجيسسەر تۋىندىلارىنىڭ جالپى كاسسالىق ءتۇسىمى شامامەن 9 ميلليارد دوللار دەپ باعالانادى. اسىرەسە «تەرميناتور»، «تيتانيك» جانە «اۆاتار» سياقتى كۋلتتىك فيلمدەردەن تۇسكەن تابىس قوماقتى. كەيىنگى «اۆاتار» فيلمى الەمدىك پروكاتتا ابسوليۋتتى رەكورد ورناتتى. كينو تاريحىنداعى ەڭ كوپ تابىس تاپقان فيلم 3 ميلليارد دوللار كاسسا جيناعان.
24.kz