ەرجان ءبىرجانوۆ جەكە كاسىپكەرلەردىڭ جاپپاي جابىلاتىندىعىنا قاتىستى اقپاراتتى تەرىسكە شىعاردى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ەلىمىزدە جەكە كاسىپكەرلەردىڭ جاپپاي جابىلاتىندىعىنا قاتىستى اقپاراتتى تەرىسكە شىعاردى.
- قازىر كوپتەگەن جەكە كاسىپكەردىڭ جاپپاي جابىلاتىندىعىنا، وزگە يۋريسديكسياعا وتەتىندىگىنە قاتىستى اقپارات مول. بۇل ولاي ەمەس. وتكەن جىلدىڭ دەرەكتەرىنەن كەرىسىنشە وڭ سولدو كورىپ وتىرمىز، جاڭادان 150 مىڭ بيزنەس سۋبەكتىسى قوسىلدى. ماسەلەن، 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا 2024 -جىلى بۇل سالدو ءتىپتى 50 مىڭنان دا از بولدى. ياعني، قازىر كەرىسىنشە جاڭا سالىق كودەكسى ەنگىزىلگەننەن كەيىن جەكە كاسىپكەرلەر جابىلىپ جاتقان جوق. قايتا ولار كوپتەپ اشىلىپ جاتىر. بۇل ستاتيستيكا، - دەدى ۆيتسە-مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، جەڭىلدىكپەن جۇمىس ىستەيتىن بيزنەستىڭ ءبىر بولىگى جابىلۋى مۇمكىن. ويتكەنى، ءبىر بيزنەستىڭ جانىندا ونىڭ ق ق س- كە وتۋىنەن ساقتاندىراتىن 2-3 جەكە كاسىپكەرلىك بار.
- دۇكەن نە قانداي دا ءبىر نىسان يەسى جۇمىسشىسىنىڭ اتىنان جەكە كاسىپكەرلىك اشادى. بۇلاي جاساۋ قاجەت ەمەس ەدى. ويتكەنى، جەڭىلدىك قاعيداتىن وزگەرتتىك. دەمەك، بۇرىندارى جەڭىلدىك بويىنشا ق ق س شەگى - 20 مىڭ ەسەلەنگەن ا ە ك-كە دەيىن بولدى جانە ول ق ق س تولەۋشىگە اينالادى. بۇل بيزنەستى تولىققاندى جۇرگىزۋ ءۇشىن نەگىزگى كەدەرگى ەدى. قازىر جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا بويىنشا 2,5 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ق ق س تولەمەيسىڭ، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
بۇعان دەيىن جەكە كاسىپكەرلەردىڭ اراسىندا 1 ميلليونعا جۋىعى وزدەرىنىڭ اينالىمىنداعى قاراجاتتى ناقتى كورسەتپەي وتىرعانىن جازعان ەدىك.