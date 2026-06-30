ەرجان قازىحان: قازاقستان ا ق ش بيزنەسىنە ورتالىق ازياداعى سەنىمدى ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما ۇسىنادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ا ق ش كومپانيالارىمەن ينۆەستيتسيالىق، ونەركاسىپتىك جانە تەحنولوگيالىق ارىپتەستىكتى كەڭەيتۋگە دايىن. بۇل تۋرالى استانادا ءوتىپ جاتقان قازاقستان-ا ق ش ىسكەرلىك دوڭگەلەك ۇستەلدە ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ا ق ش- پەن ءوزارا ءىس-قيمىل جونىندەگى ارنايى وكىلى ەرجان قازىحان ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ساياسي ديالوگ ەندى ناقتى ينۆەستيتسيالىق شەشىمدەرگە، بىرلەسكەن وندىرىستىك جوبالارعا جانە ۇزاقمەرزىمدى كوممەرتسيالىق بايلانىستارعا ۇلاسۋى كەرەك.
- قازاقستان امەريكالىق بيزنەسكە ورتالىق ازياداعى سەنىمدى پلاتفورما ۇسىنىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا ەلىمىز ساياسي جانە ەكونوميكالىق جاڭعىرۋدىڭ اۋقىمدى كەزەڭىنەن ءوتىپ جاتىر. بۇل پروتسەسس اشىق، باسەكەگە قابىلەتتى جانە ينۆەستورلار ءۇشىن قولايلى ەكونوميكانى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. ءبىز دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى دامىتۋعا، زاڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ادام قۇقىقتارىن قورعاۋعا جانە تەپە-تەڭدىك جۇيەسىن نىعايتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. زاڭ ۇستەمدىگى مەن قۇقىقتىق ءتارتىپ قاعيداتى ىشكى ساياساتىمىزدىڭ نەگىزگى ۇستانىمدارىنىڭ بىرىنە اينالدى، - دەدى ەرجان قازىحان.
ارنايى وكىلدىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ەلىمىزدە 600 دەن استام امەريكالىق كومپانيا جۇمىس ىستەيدى، ال ا ق ش- تان تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى قازاقستان مەن امەريكا اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستىڭ تەرەڭدىگىن كورسەتەدى.
- Chevron مەن ExxonMobil الەمدەگى ەڭ قۋاتتى ءارى سەنىمدى ەنەرگەتيكالىق ارىپتەستىكتىڭ ءبىرىن قالىپتاستىردى. Honeywell سەكىلدى كومپانيالار ونەركاسىپتىك دامۋعا ۇلەس قوسىپ كەلەدى. ال microsoft ،Amazon جانە Google سياقتى تەحنولوگيالىق كوشباسشىلار قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىنا بەلسەندى قاتىسىپ وتىر. قازىر ءبىزدىڭ ستراتەگيالىق كۇن ءتارتىبىمىز كەڭەيىپ كەلەدى. جاڭا كەزەڭدە ونەركاسىپ، سيفرلىق ەكونوميكا، جاساندى ينتەللەكت، كريتيكالىق مينەرالدار، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە كولىك-لوگيستيكا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋگە نيەتتىمىز، - دەدى ول.
ەرجان قازىحان قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق ەكونوميكا باعىتىندا وڭىرلىك كوشباسشىلىققا ۇمتىلىپ وتىرعانىن ايتتى. وسى رەتتە ول ەكىباستۇزداعى دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى جوباسىن جانە امەريكالىق كومپانيالارمەن جاسالعان كەلىسىمدەردى مىسالعا كەلتىردى.
سونىمەن قاتار قازاقستان ا ق ش نارىعىنا ۋران، تيتان جانە باسقا دا ماڭىزدى شيكىزات جەتكىزۋشىلەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. ارناۋلى وكىلدىڭ ايتۋىنشا، ەندىگى مىندەت - گەولوگيالىق الەۋەتتەن جوعارى تەحنولوگيالىق ءوندىرىس پەن قوسىلعان قۇنى جوعارى جوبالارعا كوشۋ.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ساياسي ىقپالداستىقتى ناقتى كوممەرتسيالىق ناتيجەگە اينالدىرۋ. قازاقستان امەريكالىق كومپانيالاردى جاڭا اليانستار قۇرۋعا، بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا جانە ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق وسىمىنە ۇلەس قوسۋعا شاقىرادى، - دەدى ەرجان قازىحان.
ەرجان قازىحاننىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى بايلانىس تەك ينۆەستيتسيا اعىنىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، ەكى ەل حالقىنىڭ ءوزارا قارىم-قاتىناسىن، تۋريزمدى جانە ىسكەرلىك ارىپتەستىكتى دە نىعايتا تۇسپەك.
سونىمەن قوسا دوڭگەلەك ۇستەلدە قازاقستاننىڭ ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرى، كولىك-لوگيستيكا، جاڭا ەنەرگەتيكا، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا جانە دامۋ ينستيتۋتتارىنىڭ جوبالارى تانىستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش قازاقستان ەكونوميكاسىنا 60 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى.