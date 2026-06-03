KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەرجان جيەنبايەۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان نۇرلان ۇلى جيەنبايەۆ ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.

    в
    Фото: Үкімет

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان نۇرلان ۇلى جيەنبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەرجان جيەنبايەۆ بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك قىزمەتتە ءتۇرلى جاۋاپتى لاۋازىمداردى اتقارعان.

    ايتا كەتەيىك، نۇرماحان ادىلبەكوۆ مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى.

    بيلىك جانە ساياسات اقوردا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور