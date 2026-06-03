ەرجان جيەنبايەۆ پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان نۇرلان ۇلى جيەنبايەۆ ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان نۇرلان ۇلى جيەنبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ەرجان جيەنبايەۆ بۇعان دەيىن مەملەكەتتىك قىزمەتتە ءتۇرلى جاۋاپتى لاۋازىمداردى اتقارعان.
ايتا كەتەيىك، نۇرماحان ادىلبەكوۆ مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى.