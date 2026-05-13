رەجەپ تايىپ ەردوعان قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان قازاقستانعا رەسمي مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 13-14-مامىر كۇندەرى تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن مەملەكەتتىك ساپارمەن استاناعا كەلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.