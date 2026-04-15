رەجەپ تايپ ەردوعان قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان مامىر ايىندا قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ۇيىندە تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلمازبەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسىن وتكىزىپ جاتقان پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- تۇركى دۇنيەسىنىڭ التىن بەسىگى - ۇلى دالا كەڭىستىگى ورتاق تاريح پەن رۋحاني قۇندىلىقتاردىڭ توعىسقان مەكەنى. قازاقستانعا جاسالعان ءار ساپار تەك رەسمي كەزدەسۋ عانا ەمەس، تاريحي ساباقتاستىقتىڭ جارقىن كورىنىسى. سىزدەردى استانادا ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسىندا قارسى العانىما قۋانىشتىمىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر- مينيستر 2024 -جىلى انكارادا وتكەن ۇكىمەتارالىق كوميسسيا وتىرىسى ەلدەرىمىزدىڭ قارىم-قاتىناسىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىنا نازار اۋدارتتى.
- ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسى بويىنشا الەۋەتىمىز زور. بۇگىنگى باس قوسۋىمىز بۇل مۇمكىندىكتى قولدانۋ باعىتىندا جاڭا بەلەستەر اشاتىنىنا سەنىمدىمىن. ەلدەرىمىزدىڭ باۋىرلاستىعى جىلدار بويى تابىستى تۇردە دامىپ كەلەدى. ءبىز تۇركيامەن اراداعى بايلانىستاردى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىك رۋحىندا ودان ارى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەمىز، - دەدى ول.
ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەتتەرىمىزدىڭ كوشباسشىلارى اراسىندا يگى داستۇرگە اينالعان شىنايى دوستىق ەكىجاقتى قاتىناستاردى تەرەڭدەتۋگە بەرىك نەگىز قالاعانىن باسا ايتتى.
- ءبىزدىڭ پرەزيدەنتتەرىمىز - قۇرمەتتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ پەن رەجەپ تاييپ ەردوعان ءوزارا ساپارلار مەن حالىقارالىق ءىس- شارالار اياسىندا ۇنەمى كەزدەسىپ تۇرادى. بۇل رەتتە تۇركيا پرەزيدەنتىنىڭ مامىر ايىندا قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلۋىن ەرەكشە كۇتۋدەمىز. بۇگىنگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ وتىرىسى تۇرىك مەملەكەتى باسشىسىنىڭ الداعى ساپارىنىڭ مازمۇندىق بولىگىنە سۇبەلى ۇلەس قوسىپ، جاڭا باستامالاردى ايقىنداۋعا ىقپال ەتەدى دەپ سەنەمىن، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
وسىعان دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتى ەردوعان توقايەۆتى ساۋىردە وتەتىن ديپلوماتيالىق فورۋمعا شاقىرعان بولاتىن.