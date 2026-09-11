KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    رۋحى قاۋقارسىز حالقى بار ەل ەشقاشان دامىعان مەملەكەت بولا المايدى - پرەزيدەنت

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان حالقىن سالاۋاتتى ۇلت دەپ اتاۋعا بولعانىمەن بوساڭسۋعا بولمايدى.

    Addressing the awarding ceremony in Astana, President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev emphasized that the development of national sports is one of the most important responsibilities of the Government and local administrations, Qazinform News Agency reports.
    Photo credit: Akorda

    بۇل تۋرالى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.

    - بارشاڭىزعا ءمالىم، ۇلت ساۋلىعىن نىعايتۋ جانە ادام كاپيتالىن كۇشەيتۋ مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى سانالادى. جالپى بۇل باعىتتا ىرگەلى جۇمىستار قولعا الىندى. سوڭعى جەتى جىلدا ەلىمىزدە 500 دەن استام سپورت نىسانى سالىندى. ءبىرقاتارى جوندەۋدەن وتكىزىلدى. بىلتىر مەنىڭ تاپسىرماممەن دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى زاڭعا ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلدى. جاڭا زاڭ وتاندىق سپورتتىڭ دامۋىنا كۇشتى سەرپىن بەرمەك. سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق سپورتتىڭ وركەندەۋىنە ەرەكشە ىقپال ەتەدى،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ بالالارىمىز سپورتپەن نەمەسە دەنە شىنىقتىرۋمەن مىندەتتى تۇردە اينالىسۋى كەرەكتىگىن باسا ايتتى.

    Касым-Жомарт Токаев наградил победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников
    Фото: Акорда

    - بۇل - ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىنىڭ كەپىلى. وسى ماقساتتىڭ جالپى ۇلتتىق ءمان-ماعىناسى ايرىقشا. ويتكەنى دەنە ءبىتىمى ءالسىز، رۋحى قاۋقارسىز حالقى بار ەل ەشقاشان وزىق، دامىعان مەملەكەت بولا المايدى. بۇل بارشاعا بەلگىلى اقيقات. سوندىقتان سپورت مەكتەپتەرىندە وقيتىن ءار بالاعا بولىنەتىن قاراجات كولەمى ەكى ەسەگە جۋىق ارتتى، ياعني 233 مىڭ تەڭگەدەن 415 مىڭ تەڭگەگە ۇلعايدى. بىلتىر 220 مىڭنان استام بالاعا سپورت ۇيىرمەسىنە مەملەكەت ەسەبىنەن اقىسىز باردى. وسى ماقساتقا 50 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. دەنە شىنىقتىرۋمەن شۇعىلداناتىن ادامداردىڭ سانى 8 ميلليوننان استى. بۇل حالقىمىزدىڭ جارتىسىنا جۋىعى دەگەن ءسوز. وسى تۇرعىدان العاندا ءبىزدى سالاۋاتى ۇلتى دەپ اتاۋعا بولادى. ءبىراق بوساڭسۋعا بولمايدى،-دەدى پرەزيدەنت.

    Высокий статус Игр кочевников укрепляет общий авторитет — Президент Казахстана
    Фото: Акорда
    بيلىك جانە ساياسات سپورت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور