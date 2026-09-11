رۋحى قاۋقارسىز حالقى بار ەل ەشقاشان دامىعان مەملەكەت بولا المايدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قازاقستان حالقىن سالاۋاتتى ۇلت دەپ اتاۋعا بولعانىمەن بوساڭسۋعا بولمايدى.
بۇل تۋرالى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بارشاڭىزعا ءمالىم، ۇلت ساۋلىعىن نىعايتۋ جانە ادام كاپيتالىن كۇشەيتۋ مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى سانالادى. جالپى بۇل باعىتتا ىرگەلى جۇمىستار قولعا الىندى. سوڭعى جەتى جىلدا ەلىمىزدە 500 دەن استام سپورت نىسانى سالىندى. ءبىرقاتارى جوندەۋدەن وتكىزىلدى. بىلتىر مەنىڭ تاپسىرماممەن دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت تۋرالى زاڭعا ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلدى. جاڭا زاڭ وتاندىق سپورتتىڭ دامۋىنا كۇشتى سەرپىن بەرمەك. سونىڭ ىشىندە ۇلتتىق سپورتتىڭ وركەندەۋىنە ەرەكشە ىقپال ەتەدى،- دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بالالارىمىز سپورتپەن نەمەسە دەنە شىنىقتىرۋمەن مىندەتتى تۇردە اينالىسۋى كەرەكتىگىن باسا ايتتى.
- بۇل - ەلىمىزدىڭ جارقىن بولاشاعىنىڭ كەپىلى. وسى ماقساتتىڭ جالپى ۇلتتىق ءمان-ماعىناسى ايرىقشا. ويتكەنى دەنە ءبىتىمى ءالسىز، رۋحى قاۋقارسىز حالقى بار ەل ەشقاشان وزىق، دامىعان مەملەكەت بولا المايدى. بۇل بارشاعا بەلگىلى اقيقات. سوندىقتان سپورت مەكتەپتەرىندە وقيتىن ءار بالاعا بولىنەتىن قاراجات كولەمى ەكى ەسەگە جۋىق ارتتى، ياعني 233 مىڭ تەڭگەدەن 415 مىڭ تەڭگەگە ۇلعايدى. بىلتىر 220 مىڭنان استام بالاعا سپورت ۇيىرمەسىنە مەملەكەت ەسەبىنەن اقىسىز باردى. وسى ماقساتقا 50 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. دەنە شىنىقتىرۋمەن شۇعىلداناتىن ادامداردىڭ سانى 8 ميلليوننان استى. بۇل حالقىمىزدىڭ جارتىسىنا جۋىعى دەگەن ءسوز. وسى تۇرعىدان العاندا ءبىزدى سالاۋاتى ۇلتى دەپ اتاۋعا بولادى. ءبىراق بوساڭسۋعا بولمايدى،-دەدى پرەزيدەنت.