رەفورمالار، يننوۆاتسيالار جانە تۇتاستىق: ەرلان قارين 2025-جىل قازاقستان ءۇشىن قالاي بولعانىن باعالادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىل قازاقستان ءۇشىن پرەزيدەنتتىك رەفورمالاردى ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان ورنىقتىرۋ كەزەڭى بولدى. بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين جەلىدەگى پاراقشاسىندا مالىمدەدى.
- ىشكى ساياساتتى جۇيەلەۋ، ورتاق قۇندىلىقتاردى قالىپتاستىرۋ باعىتىنداعى جۇمىس جالعاسىن تاپتى. سالانىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى مەن باعىتتارىن ايقىندايتىن جەكە قۇجاتتىڭ قابىلدانۋى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ تيىمدىلىگى مەن ماقساتتى سيپاتىن ارتتىرۋدا ماڭىزدى قادامعا اينالدى.
ىشكى ساياسي جۇمىس الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق وزگەرىستەرمەن قاتار جۇرگىزىلدى. سىرتقى احۋالدىڭ كۇردەلى بولۋىنا قاراماستان، ەكونوميكا تۇراقتى ءوسىم كورسەتتى، الەۋمەتتىك، ينجەنەرلىك جانە جول ينفراقۇرىلىمىن قارقىندى ءارى اۋقىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جالعاستى. وسى ورايدا قۇقىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋ، ەڭبەك قۇندىلىقتارىن ىلگەرىلەتۋ، جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋ مەملەكەت باسشىسى ايقىنداعان كۇن ءتارتىبىنىڭ ماڭىزدى قۇرامداس بولىگىنە اينالدى. مۇنداي ءتاسىل قوعامدىق تۇراقتىلىقتىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرىپ، جۇرگىزىلىپ جاتقان مەملەكەتتىك ساياساتقا دەگەن سەنىمدى كۇشەيتەدى، - دەلىنگەن جازبادا.
سونداي-اق ول 2025-جىلى مەملەكەتتىڭ اۋقىمدى سيفرلاندىرۋعا جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن جاپپاي ەنگىزۋگە باعىتتالعان ۇزاق مەرزىمدى ۆەكتورىن قالىپتاستىرۋىمەن ەرەكشەلەنگەنىن اتاپ ءوتتى.
- سيفرلىق ترانسفورماتسيا ءوز الدىنا بولەك ماقسات رەتىندە ەمەس، ەكونوميكانىڭ ءارتۇرلى سالاسىنداعى تيىمدىلىكتى ارتتىرۋدىڭ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن جاقسارتۋدىڭ، ەلدىڭ جالپى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن كۇشەيتۋدىڭ جۇيەلى قۇرالى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار 2025-جىل ەلىمىزدە ساياسي رەفورمالاردىڭ جاڭا كەزەڭىنىڭ باستالۋىمەن ەستە قالدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءبىرپالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ جونىندەگى باستاماسى ساياسي ينستيتۋتتاردىڭ ءرولىن ودان ءارى كۇشەيتىپ، ساياسي ديالوگتى دامىتۋ باعىتىن ايقىنداي ءتۇستى، - دەگەن ەرلان قارين.
ونىڭ پايىمىنشا، جالپى العاندا، 2025-جىلدى جەكەلەگەن رەفورمالار مەن باعدارلامالاردان قازاقستاننىڭ تۇتاس ءارى ۇيلەسىمدى دامۋ مودەلىنە ساپالى كوشۋ كەزەڭى رەتىندە سيپاتتاۋعا بولادى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساياسي باعدارىنىڭ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلۋى ەلىمىزدى وركەندەۋدىڭ جاڭا ءارى ورنىقتى كۇرە جولىنا شىعارادى.
- ينستيتۋتسيونالدىق وزگەرىستەردىڭ، ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ جانە جاڭا قوعامدىق ەتيكانىڭ ۇيلەسىمى مەملەكەتتىڭ الداعى تۇراقتى ىلگەرىلەۋىنە بەرىك نەگىز قالايدى، - دەيدى مەملەكەتتىك كەڭەسشى.
ايتا كەتەيىك، ەرلان قارين اسكەري-پاتريوتتىق تاربيە جونىندەگى جۇمىستى كۇشەيتۋدى تاپسىردى.