رەفورمالار جاۋاپكەرشىلىگىن موينىما الامىن، بولاشاقتا دا دايىنمىن - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ساراپشىلار قازاقستاننىڭ «ورتاشا تابىستار قاقپانىنا» ءتۇسىپ قالعانىن دۇرىس بايقاپ وتىر. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- الەمدىك تاجىريبەگە قاراساق، رەفورمالار قولعا الىنعان كەزدە جۇرتشىلىق ونى كوپ جاعدايدا تۇسىنبەي، قابىلداماي جاتادى. ونداي كەزدە بارلىق جاۋاپكەرشىلىكتى ارقالاي الاتىن كوشباسشىنىڭ ءرولى ايرىقشا. مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە وسىنداي جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىما الامىن. بولاشاقتا دا بۇعان دايىنمىن. مەنىمەن بىرگە جۇمىس ىستەپ جاتقان ازاماتتار مۇنى جاقسى بىلەدى. ارينە، بۇل كەدەرگىسى كوپ، قيىن جول ەكەنىن تۇسىنەمىن. تاريحتا رەفورماتورلاردان گورى باسقىنشىلار مەن پوپۋليستەردىڭ اتى كوبىرەك قالىپ جاتادى. ءبىراق، قازاقستان ءۇشىن باسقا جول جوق. ءبىز ءبىر جەردە توقتاپ قالماي، العا قاراي نىق قادام باسۋ ءۇشىن رەفورمالاردى قالايدا جۇزەگە اسىرۋىمىز كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى ازاماتتارىمىزعا زيانى تيمەۋى ءۇشىن قىس مەزگىلىندە تاريفتەردى ءوسىرۋ اكىمشىلىك تاسىلدەر ارقىلى ۋاقىتشا توقتاتىلعانىن ايتتى.
- سونىمەن بىرگە، ۇكىمەتكە بيۋدجەت قارجىسىن بارىنشا ءتيىمدى پايدالانۋ مىندەتى جۇكتەلدى. ەكونوميكاعا اقشانى ورىنسىز قۇيا بەرۋگە بولمايدى، بۇل ينفلياتسيانى كۇشەيتىپ جىبەرەدى. قاتاڭ بيۋدجەتتىك ءتارتىپ كەرەك. قارجى رەسۋرستارى مەملەكەتكە قاجەتتى جوبالارعا عانا جۇمسالۋعا ءتيىس. بىلتىر قاراشا ايىندا ۇكىمەت، ۇلتتىق بانك، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى بىرلەسىپ، ءۇش جىلدىق باعدارلاما قابىلدادى. قۇجات ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ ءۇشىن ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە ارنالعان، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ حالىقارالىق ساراپشىلار قازاقستاننىڭ «ورتاشا تابىستار قاقپانىنا» ءتۇسىپ قالعانىن دۇرىس بايقاپ وتىرعانىنا نازار اۋدارتتى.
- اشىعىن ايتايىن، بۇل - ەكونوميكا تۋرالى وقۋلىقتان الىنعان جالپىلاما ۇعىم ەمەس، كۇن سايىن كوپتەگەن ازاماتىمىزدىڭ باسىنان ءوتىپ جاتقان ءومىر شىندىعى. جۇرت تابىس تاۋىپ جاتىر، ءتىپتى، جاقسى تابىس تاباتىندار دا بار. ءبىراق، ونىڭ ءبارىن ينفلياتسيا جەپ قويادى نەمەسە يپوتەكا تولەۋ، بالالاردى وقىتۋ، اتا-اناعا كومەكتەسۋ سياقتى كۇندەلىكتى تىرلىككە جۇمسالىپ، جوق بولىپ كەتەدى. اۋىرىپ قالۋ نەمەسە جۇمىستان ايىرىلۋ سەكىلدى كەز كەلگەن كولدەنەڭ كەدەرگى تۇرمىستاعى تۇراقتىلىقتى بۇزىپ جىبەرۋى مۇمكىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.