رەفەرەندۋمنىڭ ءادىل، تازا، اشىق وتەتىنىنە كۇمانىم جوق - ەرلان قوشانوۆ
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا ءوتىپ جاتقان جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى.
ءماجىلىس ءتوراعاسى استاناداعى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ عيماراتىندا ورنالاسقان №128 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
- رەفەرەندۋمنىڭ ءادىل، تازا، اشىق وتەتىنىنە مەنىڭ كۇمانىم جوق. سەبەبى ءبىز ەل-ەلدى ارالاپ كەلدىك. حالىقتىڭ كوڭىل- كۇيىن كورىپ وتىرمىز، قولداۋىن سەزىپ وتىرمىز. ەشقانداي زاڭبۇزۋشىلىققا باراتىنىنا نەگىز جوق. بۇل - ءتورت جىلدىڭ ىشىندەگى ءۇشىنشى رەفەرەندۋم. بۇعان دەيىنگى ەكى رەفەرەندۋمدا دا حالىقتىڭ بەلسەندىلىگىن كوردىڭىزدەر، - دەدى ە. قوشانوۆ تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.
ءماجىلىس سپيكەرى 15- ناۋرىز ەل تاريحىنداعى ەرەكشە ورىن الاتىن، تاريحي كۇن بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇعان دەيىنگى وزگەرىستەر دە حالىققا قاجەتتى، حالىقتىڭ سۇرانىسى مەن زامان تالابىنان تۋعان قۇبىلىس بولدى. پرەزيدەنت پارلامەنتتىك رەفورما باستاماسىن دەپ جارتى جىل بۇرىن جاريالادى، وعان 10-15 مىڭعا تاياۋ ۇسىنىستار ءتۇستى. ونىڭ اراسىندا پارلامەنتتىك رەفورما عانا ەمەس، كونستيتۋتسيانىڭ باسقا دا باپتارىنا قاتىستى ۇسىنىستار بولدى. كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا وسىنىڭ بارلىعىن نازارعا الىپ، نەگىزگىلەرىن قابىلدادى، - دەدى ەرلان قوشانوۆ.
ايتا كەتەيىك، جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا پارلامەنت جۇمىسىنا دا قاتىستى وزگەرىستەر قامتىلعان. وندا ەكى پالاتالى پارلامەنتتىڭ ورنىنا ءبىرپالاتالى قۇرىلتايدى قۇرۋ كوزدەلگەن.
دەپۋتاتتار سانى - 145 جانە ولار پروپورتسيونالدى جۇيە بويىنشا (پارتيالىق تىزىمدەر ارقىلى) بەس جىلعا سايلانادى.
قازىر ەلىمىزدەگى جانە شەت ەلدەردەگى بارلىق ۋچاسكەدە داۋىس بەرۋ ءجۇرىپ جاتىر.