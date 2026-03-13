رەفەرەندۋمدى بايقاۋ ءۇشىن 256 ۇيىم اككرەديتتەلدى
استانا. KAZINFORM - بارلىق دەڭگەيدەگى رەفەرەندۋم كوميسسيالارى رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدى وتكىزۋگە دايىندىق جۇمىستارىن اياقتادى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا كوميسسيا ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ايتتى.
- بارلىق دەڭگەيدەگى رەفەرەندۋم كوميسسياسى دايىندىق جۇمىستارىن اياقتادى. قاجەتتى ۇيىمداستىرۋشىلىق ءىس-شارالار جۇرگىزىلدى، كوميسسيالاردىڭ قىزمەتىنە ادىستەمەلىك قولداۋ قامتاماسىز ەتىلدى، داۋىس بەرۋ راسىمدەرىن قولدانۋ مەن رەفەرەندۋم تۋرالى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋدا ءبىرىڭعاي ءتاسىل قالىپتاستىرىلدى. بۇل ءبىزدىڭ رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمدى وتكىزۋگە جانە ونى زاڭ تالاپتارىنا قاتاڭ سايكەس ۇيىمداستىرۋعا تولىق دايىن ەكەنىمىزدى ايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، دايىندىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى كوميسسيا مۇشەلەرىن وقىتۋ بولدى. كۇنتىزبەلىك جوسپارعا سايكەس، 13-ناۋرىزدا وقىتۋدىڭ قورىتىندى كەزەڭى اياقتالدى. جەدەل اقپاراتقا سايكەس دايىندىق بارىسىندا 5800 دەن استام وقىتۋ سەمينارى وتكىزىلىپ، وعان ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى كوميسسيالاردىڭ 71 مىڭنان استام مۇشەسى قاتىستى. دايىندىق دەڭگەيىن قوسىمشا باعالاۋ ماقساتىندا قاشىقتان ونلاين-تەستىلەۋ ۇيىمداستىرىلدى.
رەفەرەندۋمعا دايىندىق اياسىندا زاڭنامادا كوزدەلگەن بايقاۋ جۇرگىزۋگە قاجەتتى جاعدايلار قامتاماسىز ەتىلدى. رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە بولۋعا قۇقىعى بار وكىلدەرى قاتىسا الاتىن قوعامدىق بىرلەستىكتەر مەن كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردى اككرەديتتەۋ جۇرگىزىلدى. بۇگىنگى تاڭدا 256 ۇيىم اككرەديتتەلدى، ونىڭ ىشىندە 11 ءىن ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى، ال 245 ىن اۋماقتىق كوميسسيالار اككرەديتتەدى.
ايتا كەتەيىك، 15-ناۋرىزدا «رەفەرەندۋم - 2026» ونلاين مارافونى وتەدى.