رەفەرەندۋمدا مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ داۋىس بەرۋىنە تولىق جاعداي جاسالادى - نۇرلان ءابدىروۆ

استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيا جوباسىنا وراي 15-ناۋرىزدا وتەتىن رەفەرەندۋم بارىسىندا مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ داۋىس بەرۋىنە تولىق جاعداي جاسالادى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ايتتى.
- بارلىق سايلاۋدا مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ەرەكشە مۇمكىندىك جاساۋدى نازارىمىزدان شىعارمايمىز. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وكىلدەرىنە مىنانى ايتقىم كەلەدى. ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى بەكىتكەن قاۋلىداعى تاپسىرمالاردى جانە ءبىزدىڭ كوميسسيانىڭ جانىنداعى مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ سايلاۋ قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى جۇمىس توبى ازىرلەگەن ۇسىنىستاردىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋىمىزدا ۇستايمىز جانە بۇل - ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى مۇشەلەرىنىڭ وڭىرلەرگە ينسپەكتسيالىق ساپارلارى كەزىندەگى نەگىزگى انىقتايتىن ماسەلەلەردىڭ ءبىرى، - دەدى كوميسسيا ءتوراعاسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بارلىق داۋىس بەرۋ ۋچاسكەسىندە كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ ءماتىنىن اۋديو سۇيەمەلدەۋمەن ورنالاستىرۋ مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جاڭا ءتاسىل سانالادى.
- بۇل باستامانى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ۇسىنىسى رەتىندە جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى قولدادى. اتالعان ءتاسىل ازاماتتاردى اقپاراتتاندىرۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى بولا وتىرىپ، ولاردىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارىن ىسكە اسىرۋعا جانە داۋىس بەرۋگە قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ قوسىمشا تەتىگى بولاتىنى اتاپ ءوتىلدى، - دەدى ول.
كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، كوزى كورمەيتىن جانە ناشار كورەتىن ازاماتتارعا ارنالعان برايل ارپىمەن ازىرلەنگەن ترافارەت ۇلگىسى جۇمىس توبى وتىرىسىندا قارالىپ، تالقىلاۋ ناتيجەسىندە ۇسىنىستار ەسكەرىلدى. تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ، ساراپتامانىڭ وڭ قورىتىندىسى الىندى.
- قازىرگى تاڭدا ترافارەتتەردى دايىنداۋ جانە باسىپ شىعارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ولار بارلىق رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىنە جەتكىزىلەدى. سونداي-اق ءار ۋچاسكەدە بيۋللەتەندەردى تولتىرۋ تۋرالى ارنايى اۋديو نۇسقاۋلىق قاراستىرىلعان. وسىلايشا، كورۋ قابىلەتى بۇزىلعان ازاماتتاردىڭ دەربەس ءارى كەدەرگىسىز داۋىس بەرۋىنە قاجەتتى جاعداي تولىق قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر. وسى جۇمىستىڭ ۋاقىتىلى ءارى ساپالى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بارلىق ارىپتەستى اتالعان ماسەلەنى جەكە باقىلاۋعا الۋدى تاپسىرامىن، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
