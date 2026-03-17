رەفەرەندۋمدا 18 جاسقا تولعان قانشا جاس العاش رەت داۋىس بەردى
استانا. قازاقپارات - 18 جاسقا تولعان 137 مىڭنان استام جاس العاش رەت رەفەرەندۋمدا وزدەرىنىڭ داۋىس بەرۋ قۇقىعىن قولداندى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ءمالىم ەتتى.
- داۋىس بەرۋ قورىتىندىلارى بۇل - قازاقستاندىقتاردىڭ ازاماتتىق تاڭداۋىنىڭ كورىنىسى. ونى ءبىز قۇرمەتتەۋگە جانە قابىلداۋعا ءتيىسپىز. ازاماتتاردىڭ رەفەرەندۋمعا قاتىسۋى بۇل - شىن مانىندە ولاردىڭ مەملەكەت ىسىنە ارالاسۋىنىڭ، ءوز جاۋاپكەرشىلىگىن ءتۇسىنۋدىڭ جانە شەشىم قابىلداۋعا قاتىسۋعا دايىن ەكەنىنىڭ كورسەتكىشى. ءبىز بۇرىن اتاپ وتكەندەي، 38 شەت مەملەكەت پەن 11 حالىقارالىق ۇيىمنىڭ 359 حالىقارالىق بايقاۋشىسى، شەتەلدىك ب ا ق-تىڭ 206 وكىلى قاتىسقان بولاتىن. شەت مەملەكەتتەر مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ بايقاۋشىلارىنىڭ باعالاۋى بويىنشا رەفەرەندۋم قولدانىستاعى ۇلتتىق زاڭناماعا جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى قابىلداعان حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرگە سايكەس وتكىزىلدى، - دەدى كوميسسيا ءتوراعاسى.
نۇرلان ءابدىروۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، شەتەلدىك بايقاۋشىلار جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ قوعام مەن ساراپشىلار اراسىندا جاريا تۇرىندە كەڭىنەن تالقىلانعانىن، ۇسىنىلىپ وتىرعا كونستيتۋتسيالىق رەفورماعا قوعامنىڭ ۇلكنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن جانە حالىقتىڭ ءوز ەركىن ءبىلدىرۋ پروتسەسىنە دەگەن سەنىمىنىڭ جوعارى ەكەنىن دە اتاپ ءوتتى.
- بايقاۋشىلاردىڭ باعالاۋىنان ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىنىڭ رەفەرەندۋمعا بەلسەندى قاتىسقانى دا اتاپ كورسەتىلگەن. ماسەلەن، اۋماقتىق رەفەرەندۋم كوميسسيالارىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا داۋىس بەرۋ كۇنى رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە 256 اككرەديتتەلگەن قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ، كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردىڭ 45 مىڭنان اسا وكىلى، قازاقستاننىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ 1817 وكىلى قاتىستى، - دەدى ول.
كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، بايقاۋشىلار داۋىس بەرۋشى جاستار سانىنىڭ ارتقانىن جانە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ داۋىس بەرۋى ءۇشىن كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ بارلىق ۇيىمداستىرۋشىلىق، تەحنيكالىق جاعدايمەن قامتاماسىز ەتكەنىن، داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىندە جاقسى احۋال قالىپتاسقانىن نازارعا العان.
- وسى رەتتە العاش رەت داۋىس بەرۋگە قاتىسقان 18 جاسقا تولعان ازاماتتاردىڭ سانى - 137093. رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ەرەكشە جاعدايلاردى قاجەت ەتەتىن مۇگەدەكتىگى بار ازماتتاردىڭ سانى – 46624، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
بۇعان دەيىن ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى 15-ناۋرىزدا وتكەن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى رەفەرەندۋمنىڭ تۇپكىلىكتى قورىتىندىسىن شىعارعان ەدى.
مارلان جيەمباي