رەفەرەندۋم كۇنى ۇگىت پەن ساۋالناما جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى - باس پروكۋراتۋرا
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى 15-ناۋرىزدا وتەتىن رەفەرەندۋم قارساڭىندا ازاماتتارعا ۇندەۋ جاسادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىنا سايكەس 15-ناۋرىزدا «جوباسى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا 2026-جىلعى 12-اقپاندا جاريالانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلدايسىز با؟» دەگەن ساۋال بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ازاماتتار مەن قوعامدىق بىرلەستىكتەر تاراپىنان رەفەرەندۋمعا بايلانىستى ۇگىت جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 7-بابىنىڭ 1-تارماعى).
كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 7-بابىنىڭ 4-تارماعىنا جانە رەفەرەندۋمدى دايىنداۋ جانە وتكىزۋ جونىندەگى نەگىزگى ءىس-شارالاردىڭ كۇنتىزبەلىك جوسپارىنا ساي ۇگىت جۇرگىزۋ 2026-جىلعى 14-ناۋرىز ساعات 00:00 دە اياقتالادى.
بۇل رەتتە رەفەرەندۋم قارساڭىنداعى كۇنى مەن رەفەرەندۋم وتكىزىلەتىن كۇنى، ياعني 2026-جىلعى 14 جانە 15-ناۋرىزدا ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى.
سونىمەن قاتار بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا، ونلاين-پلاتفورمالاردا قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ ناتيجەلەرىن، رەفەرەندۋم ناتيجەلەرىنە بولجامداردى، رەفەرەندۋمعا بايلانىستى وزگە دە زەرتتەۋلەردى جاريالاۋعا جول بەرىلمەيدى.
- رەفەرەندۋم كۇنى داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتتە قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدى جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى (كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 7-1-بابى جانە «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 28-بابىنىڭ 9-تارماعى).
اتالعان قۇقىقتىق تالاپتاردى بۇزعان كىنالى تۇلعالار اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
ناقتى ايتقاندا، 2026-جىلعى 14 جانە 15-ناۋرىزدا ۇگىتتى جۇرگىزگەنى ءۇشىن، ياعني وعان تىيىم سالىنعان كەزەڭدە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 102-بابى بويىنشا جاۋاپتىلىق تۋىندايدى.
قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدىڭ ناتيجەلەرىن جاريالاعانى نەمەسە رەفەرەندۋم كۇنى داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي- جايدا نەمەسە پۋنكتتە ونى جۇرگىزگەنى ءۇشىن ا ق ب ت ك- ءنىڭ 120-بابىنىڭ 2-بولىگى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مازمۇندالعاندى ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا رەفەرەندۋمعا قاتىساتىن بارلىق ازاماتتاردى اتالعان زاڭناما تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا جانە قۇقىققا قايشى ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە شاقىرادى.
ايتا كەتەلىك ءى ءى م 15-ناۋرىزدا وتەتىن رەفەرەندۋم قارساڭىندا ازاماتتارعا ۇندەۋ جاساعان ەدى.
سونىمەن قاتار بۇگىن ۇگىت اياقتالادى. سونداي-اق 15-ناۋرىزدا «رەفەرەندۋم-2026» ونلاين مارافونى وتەدى.