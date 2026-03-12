رەفەرەندۋم كۇنى 10473 ۋچاسكە جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - وتانداستارىمىز ەلىمىزدە 10402 ۋچاسكەدە داۋىس بەرە الادى. بۇل جونىندە ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، جاۋاپتى ماماندار ەلىمىزدىڭ 20 وڭىرىنە دە بارىپ، ۋچاسكەلىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىمەن جانە رەفەرەندۋمدى ۇيىمداستىرۋ بارىسىمەن تانىسقان.
- داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق دايىندىعى، ينفراقۇرىلىمدىق جانە اقپاراتتىق قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. ساپار بارىسىندا انىقتالعان جەكەلەگەن تەحنيكالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق ماسەلەلەر سول جەردە پىسىقتالىپ، ولاردى شەشۋ بويىنشا ءتيىستى شارالار قابىلداندى، - دەدى ن. ءابدىروۆ.
ال ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى ەرلان الىمبايەۆ رەفەرەندۋم كۇنى 54 شەتەلدە 70 تەن استام ۋچاسكە جۇمىس ىستەيتىنىن مالىمدەدى.
- تاياۋ شىعىستاعى اسكەري-ساياسي جاعدايدىڭ شيەلەنىسۋىنە بايلانىستى جانە ءبىرقاتار ەلدەگى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىنىڭ تومەندىگىن ەسكەرىپ، 10 ەلدەگى ۋچاسكەنىڭ جۇمىسىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى. وسىلايشا، رەفەرەندۋم كۇنى 54 ەلدەگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ شەتەلدەردەگى وكىلدىكتەرى جانىنان 71 ۋچاسكە جۇمىس ىستەيدى، - دەدى ەرلان الىمبايەۆ.
سونداي-اق ول شەتەلدەردە داۋىس بەرەتىن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ سانى 14230 ادام ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كونستيتۋتسيالىق رەفورما بويىنشا رەفەرەندۋم كۇنى ەلىمىزدەگى جانە شەتەلدەردەگى ۋچاسكەلەردىڭ جالپى سانى - 10473.
