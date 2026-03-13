رەفەرەندۋم: بۇگىن ۇگىت اياقتالادى
استانا. KAZINFORM - رەفەرەندۋم كۇنى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتتە وتكىزىلمەيدى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا كوميسسيا مۇشەسى ءلاززات سۇيىندىك ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 7-بابىنىڭ 4-تارماعىنا سايكەس رەفەرەندۋمنىڭ قارساڭىنداعى كۇن مەن رەفەرەندۋم وتكىزىلەتىن كۇنى ۇگىت جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنادى.
- بۇگىن تۇندە ساعات 00.00-دە ۇگىت كەزەڭى اياقتالادى. وسى ساتتەن باستاپ «تىنىشتىق كۇنى» باستالادى. بۇل دەگەنىمىز، 14-ناۋرىزدا جانە داۋىس بەرۋ كۇنى - 15-ناۋرىزدا كەز كەلگەن ۇگىتكە تىيىم سالىنعانىن بىلدىرەدى. بۇل تالاپتار زاڭنامامەن بەلگىلەنگەن جانە ەلەكتورالدىق ۇدەرىستىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارى ءۇشىن مىندەتتى، - دەپ اتاپ ءوتتى ءلاززات سۇيىندىك.
بۇل رەتتە داۋىس بەرەتىن جايلاردان باسقا جەرلەردە بۇرىن ىلىنگەن باسپا ۇگىت ماتەريالدارىنىڭ، پلاكاتتاردىڭ بۇرىنعى ورىندارىندا ساقتالۋى مۇمكىن.
ءلاززات سۇيىندىك قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدى جۇرگىزۋ ەرەجەلەرىنە دە جەكەلەي توقتالدى. «رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 7-1-بابىنا سايكەس، مۇنداي ساۋال سالۋلار «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى سايلاۋ تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭدا بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاي وتىرىپ جۇرگىزىلەدى.
اتاپ ايتقاندا، اتالعان زاڭنىڭ 28-بابىنىڭ 9-تارماعى داۋىس بەرۋ كۇنىنەن بەس كۇن بۇرىن جانە داۋىس بەرۋ كۇنى تىكەلەي قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋ ناتيجەلەرىن، رەفەرەندۋمنىڭ الدىن-الا قورىتىندىلارى جانە رەفەرەندۋممەن بايلانىستى باسقا دا زەرتتەۋلەردى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جانە ونلاين پلاتفورمالاردا جاريالاۋعا تىيىم سالادى.
- زاڭ سونداي-اق داۋىس بەرۋ كۇنى قوعامدىق پىكىرگە ساۋال سالۋدى جۇرگىزۋگە ناقتى تالاپتاردى بەلگىلەيدى. ولار داۋىس بەرۋگە ارنالعان ءۇي-جايدا نەمەسە پۋنكتتە وتكىزىلمەيدى. مۇنداي ساۋالدار تەك ۋچاسكەلىك كوميسسياسىنىڭ شىعا بەرىسىندە جانە ءتيىستى تۇردە ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىن حاباردار ەتكەن زاڭدى تۇلعالار جۇرگىزە الادى، - دەدى ول.
جوعارىدا كورسەتىلگەن تالاپتاردى بۇزعان جاعدايدا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن.
ايتا كەتەيىك، 15-ناۋرىزدا «رەفەرەندۋم - 2026» ونلاين مارافونى وتەدى.