رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىنە اڭشىلار تازىمەن كەلدى
ورال. KAZINFORM - سىرىم اۋدانى ورتالىعى جىمپيتى اۋىلىنداعى № 291 رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىندە تازى ەرتكەن جىگىتتەر كەلۋشىلەر نازارىن اۋداردى.
تازىشىلاردىڭ ءبىرى ءسالىمجان اۋباكىروۆ - ءانشى- تەرمەشى ءارى بالۋان.
- تازى اسىراعانىما 5-6 جىلدىڭ ءجۇزى بولدى. «ماسكا» جانە «سامۇرىق» دەگەن قوس تازىم بار. اڭعا سالعاندا، ولجاسىز ورالىپ جۇرگەن جوقپىز. بۇگىن سەنىمدى سەرىكتەرىمىزدى ۋچاسكەگە ەرتىپ كەلىپ، ءوز تاڭداۋىمىزدى جاسادىق. دەگەنمەن تازىنىڭ تۇقىمىن ساقتاۋ ماسەلەسى كۇن تارتىبىندە تۇرعانىن ايتا كەتكىم كەلەدى. ويتكەنى قان ارالاسىپ بارادى، - دەيدى س. اۋباكىروۆ.
اۋدارىسپاقتان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى، «سىرىم باتىر» كوكپار كومانداسىنىڭ كاپيتانى تولەبي قايىرجانوۆ تا تازى باپتاپ، ساياتشىلىقپەن اينالىسادى.
- كوپتەن بەرى بالالاردى اتقا مىنۋگە باۋلىپ كەلەمىن. ويتكەنى جەتكىنشەك ۇرپاق كىشكەنتايىنان نەعۇرلىم سايگۇلىك تىزگىندەپ، بايگەگە شابا بىلسە، ول شىمىر بولىپ وسەدى. نامىسىن جىبەرمەي، وتان قورعاۋعا دا دايىن تۇرادى. سوندىقتان ءبىز ۇلتتىق سپورتىمىزدى دامىتا ءبىلۋىمىز كەرەك، - دەپ قوستى ت. قايىرجانوۆ.
سونىمەن قاتار جىمپيتىلىق جەلاياق، «Syrym RUNNERS» جۇگىرۋ توبىنىڭ جەتەكشىسى جۇماعۇل مولدابەكوۆ اتالعان رەفەرەندۋم ۋچاسكەسىنە جۇگىرىپ كەلىپ، العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ داۋىس بەردى. ول تاڭمەن 10 شاقىرىم جۇگىرۋدى داعدىعا اينالدىرعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن باتىس قازاقستاندا رەفەرەندۋم كۇنى 489 ۋچاسكە جۇمىس ىستەيتىنىن جازعان بولاتىنبىز.