رەفەرەندۋم: ا ق ش- تا قازاقستاننىڭ 100 جاستاعى ازاماتى داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تا 15- ناۋرىز كۇنى جاڭا كونستيتۋتسيا بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم باستالدى.
رەفەرەندۋمدا 100 جاستاعى قازاقستان ازاماتى داۋىس بەردى، دەپ حابارلايدى Kazinfrom-نىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
1925 -جىلى تۋعان گرينفەلد ارنولد گەنريحوۆيچتىڭ ءجۇرىپ-تۇرۋى قيىن بولعان سوڭ بيۋللەتەن سالىناتىن جاشىكتى ونىڭ تۇرعىلىقتى مەكەنجايىنا جەتكىزۋ قاجەت بولدى.
وتانداسىمىزدىڭ الماتى كونسەرۆاتورياسى نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى بولعانى جانە وسى وقۋ ورنىندا 50 جىلدان استام ەڭبەك ەتكەنى بەلگىلى. شىعارماشىلىق جولىندا ول كورنەكتى مۋزىكانتتارمەن تىعىز جۇمىس ىستەدى. ولاردىڭ قاتارىندا پروفەسسور ەۆگەني برۋسيلوۆسكي مەن پروفەسسور يوسيف دۋبوۆسكي بار. ونىڭ ۇستازدىق شەبەرلىگى ءبىر بۋىن كومپوزيتورلاردىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتتى.
بيىل ارنولد گەنريحوۆيچ كاتس حالىقارالىق جاس پيانيستەر بايقاۋىنا كەڭەسشى ءارى قازىلار القاسىنىڭ مۇشەسى رەتىندە شاقىرىلعانى بەلگىلى بولدى. بايقاۋ لاۋرەاتتارىنىڭ كونسەرتى ءداستۇرلى تۇردە Carnegie Hall ساحناسىندا وتەدى.
قازىر ا ق ش اۋماعىندا رەفەرەندۋمعا داۋىس بەرۋ ءۇشىن ءۇش ۋچاسكە جۇمىس ىستەپ تۇر. ولار جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا تاڭعى 07:00-دەن كەشكى 20:00-گە دەيىن قازاقستاننىڭ ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەرى جانىندا اشىق بولادى.
العاش بولىپ №413 ۋچاسكە ۆاشينگتون قالاسىنداعى قازاقستان ەلشىلىگىندە جانە №414 ۋچاسكە نيۋ- يورك قالاسىنداعى قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعىندا اشىلدى. كەيىن اقش استاناسىمەن ءۇش ساعاتتىق ۋاقىت ايىرماشىلىعىنا بايلانىستى №472 ۋچاسكە سان- فرانسيسكو قالاسىنداعى قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعىندا جۇمىسىن باستادى.
ۆاشينگتون قالاسىنداعى قازاقستان ەلشىلىگى جانىنداعى العاشقى ۋچاسكەدە ا ق ش- تىڭ وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس شتاتتارىندا تۇراتىن قازاقستاندىقتار داۋىس بەرە الادى.
نيۋ- يوركتەگى قازاقستاننىڭ باس كونسۋلدىعى جانىنداعى ەكىنشى ۋچاسكە سولتۇستىك جانە سولتۇستىك- شىعىس شتاتتارداعى ازاماتتاردىڭ داۋىس بەرۋىن ۇيىمداستىرادى.
ال سان- فرانسيسكوداعى قازاقستان باس كونسۋلدىعى جانىنداعى ءۇشىنشى ۋچاسكە ا ق ش- تىڭ باتىس شتاتتارىن قامتىپ، ەل اۋماعىنداعى داۋىس بەرۋ ۇدەرىسىن قورىتىندىلايدى.
ال ەلىمىزدە بۇگىن 116 جاستاعى كەيۋانا رەفەرەندۋمدا داۋىس بەردى.