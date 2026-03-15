رەفەرەندۋم: 8 ميلليوننان استام ازامات داۋىس بەردى
استانا. KAZINFORM – رەفەرەندۋم بارىسىندا داۋىس بەرۋگە قۇقى بار ازاماتتاردىڭ 64،43 پايىزى ءوز تاڭداۋىن جاساپ ۇلگەردى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى اسەل ءجانابىلوۆا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ دەرەگىنشە، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ اۋماقتىق كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس ساعات 16-00-دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە ازاماتتاردىڭ كەلۋى مىناداي:
1. اباي وبلىسى بويىنشا – %69،29.
2. اقمولا وبلىسى بويىنشا – 71،33.
3. اقتوبە وبلىسى بويىنشا – 77،65.
4. الماتى وبلىسى بويىنشا – 68،23.
5. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا – 64،33.
6. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا – 60،61.
7. جامبىل وبلىسى بويىنشا – 70،31.
8. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا – 68،50.
9. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا – 72،63
10. قوستاناي وبلىسى بويىنشا – 70،96.
11. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا – 82،02.
12. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا – 68،19.
13. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا – 68،41.
14. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا – 60،70.
15. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا – 72،39.
16. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا – 66،50.
17. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا – 78،98.
18. استانا قالاسى بويىنشا – 47،76.
19. الماتى قالاسى بويىنشا – 28،16.
20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا – 72،61.
- جالپى، ساعات 16-00-دەگى جاعداي بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ 8029286 ازاماتى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 64،43 پايىزىن قۇرادى. استانا ۋاقىتى بويىنشا 16-00-دە ۆاشيگتون، نيۋ-يورك جانە وتتاۆا قالالارىندا رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرى اشىلدى، - دەدى اسەل ءجانابىلوۆا.
ايتا كەتەيىك، ساعات 14-00-دەگى مالىمەتتەرگە سايكەس بۇعان دەيىن 6471378 ازامات داۋىس بەرگەن ەدى. ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان %1 ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق. الايدا جىرتىپ نە ءبۇلدىرىپ السا، ازاماتتارعا جاڭا بيۋللەتەن بەرىلمەيدى.
ەگەر ازامات ەشقايدا تىركەلمەگەن بولسا، مۇنىڭ دا شەشىمى قاراستىرىلعان. ەل بويىنشا 220 ۋچاسكەگە 1 تاۋلىككە تىركەلۋگە بولادى. مۇنداي جاعدايدا ازامات تىزىمگە ەنگىزىلىپ، داۋىس بەرۋ ءۇشىن وعان بيۋللەتەن ۇسىنىلادى.