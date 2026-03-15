ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:11, 15 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    رەفەرەندۋم: 8 ميلليوننان استام ازامات داۋىس بەردى

    استانا. KAZINFORM – رەفەرەندۋم بارىسىندا داۋىس بەرۋگە قۇقى بار ازاماتتاردىڭ 64،43 پايىزى ءوز تاڭداۋىن جاساپ ۇلگەردى. بۇل تۋرالى ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى اسەل ءجانابىلوۆا ءمالىم ەتتى.

    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    ونىڭ دەرەگىنشە، وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ اۋماقتىق كوميسسيالارى ۇسىنعان دەرەكتەرگە سايكەس ساعات 16-00-دەگى جاعداي بويىنشا وڭىرلەردە ازاماتتاردىڭ كەلۋى مىناداي:

    1. اباي وبلىسى بويىنشا – %69،29.

    2. اقمولا وبلىسى بويىنشا – 71،33.

    3. اقتوبە وبلىسى بويىنشا – 77،65.

    4. الماتى وبلىسى بويىنشا – 68،23.

    5. اتىراۋ وبلىسى بويىنشا – 64،33.

    6. باتىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا – 60،61.

    7. جامبىل وبلىسى بويىنشا – 70،31.

    8. جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا – 68،50.

    9. قاراعاندى وبلىسى بويىنشا – 72،63

    10. قوستاناي وبلىسى بويىنشا – 70،96.

    11. قىزىلوردا وبلىسى بويىنشا – 82،02.

    12. ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا – 68،19.

    13. پاۆلودار وبلىسى بويىنشا – 68،41.

    14. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى بويىنشا – 60،70.

    15. تۇركىستان وبلىسى بويىنشا – 72،39.

    16. ۇلىتاۋ وبلىسى بويىنشا – 66،50.

    17. شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا – 78،98.

    18. استانا قالاسى بويىنشا – 47،76.

    19. الماتى قالاسى بويىنشا – 28،16.

    20. شىمكەنت قالاسى بويىنشا – 72،61.

    - جالپى، ساعات 16-00-دەگى جاعداي بويىنشا رەسپۋبليكانىڭ 8029286 ازاماتى بيۋللەتەن الدى. ول تىزىمگە ەنگىزىلگەن ازاماتتاردىڭ 64،43 پايىزىن قۇرادى. استانا ۋاقىتى بويىنشا 16-00-دە ۆاشيگتون، نيۋ-يورك جانە وتتاۆا قالالارىندا رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرى اشىلدى، - دەدى اسەل ءجانابىلوۆا.

    ايتا كەتەيىك، ساعات 14-00-دەگى مالىمەتتەرگە سايكەس بۇعان دەيىن 6471378 ازامات داۋىس بەرگەن ەدى. ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسيانىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 12461796 داۋىس بەرۋشى تىركەلگەن. زاڭ بويىنشا، وسى ساننان %1 ارتىق بيۋللەتەن ازىرلەنەدى. دەمەك، 12586414 بيۋللەتەن بولماق. الايدا جىرتىپ نە ءبۇلدىرىپ السا، ازاماتتارعا جاڭا بيۋللەتەن بەرىلمەيدى.

    ەگەر ازامات ەشقايدا تىركەلمەگەن بولسا، مۇنىڭ دا شەشىمى قاراستىرىلعان. ەل بويىنشا 220 ۋچاسكەگە 1 تاۋلىككە تىركەلۋگە بولادى. مۇنداي جاعدايدا ازامات تىزىمگە ەنگىزىلىپ، داۋىس بەرۋ ءۇشىن وعان بيۋللەتەن ۇسىنىلادى. 

    Бақытжол Кәкеш
