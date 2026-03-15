«رەفەرەندۋم- 2026» رەسپۋبليكالىق ونلاين مارافونى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ونلاين-مارافون Jibek joly جانە وزگە دە رەسپۋبليكالىق تەلەارنالار مەن ينتەرنەت-پورتالداردىڭ YouTube جانە Facebook جەلىسىندەگى پلاتفورمالارى ارقىلى ترانسلياتسيالانادى.
ساعات 09:00 دە باستالعان ونلاين مارافون 01:00 گە دەيىن جالعاسادى. ون التى ساعاتقا سوزىلاتىن ەفير بارىسىندا قوعامداعى وزەكتى ماسەلەلەر تالقىلانىپ، ەل دامۋىنا قاتىستى باستامالار مەن يننوۆاتسيالىق جوبالار تانىستىرىلادى. اۋقىمدى شارانى «قازاقستان» تەلەراديوكورپوراتسياسى ۇيىمداستىرىپ وتىر.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ءىس-شارا بارىسىندا العاش رەت وتاندىق ونەرتاپقىشتار جاساعان روبوتتار مارافون جۇرگىزۋشىلەرىنە كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار گولوگرامما تەحنولوگياسى ارقىلى قازاقستاننىڭ جەتىستىكتەرى تانىستىرىلادى.
مارافون اياسىندا بەس نەگىزگى الاڭ جۇمىس ىستەيدى. اتاپ ايتقاندا، باستى ساحنادا قوعام قايراتكەرلەرى، ساراپشىلار مەن تانىمال تۇلعالاردىڭ قاتىسۋىمەن پىكىرتالاستار وتەدى. توك-شوۋ الاڭىندا ءبىلىم بەرۋ، كرەاتيۆ يندۋستريا، تسيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت جانە جاستار مادەنيەتى تاقىرىپتارى تالقىلانادى.
سونداي-اق ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار الاڭىندا رەفەرەندۋمنىڭ ءوتۋ بارىسىنا قاتىستى رەسمي ورگانداردىڭ وكىلدەرى مەن ساراپشىلار ءار ەكى ساعات سايىن تىكەلەي ەفيردە پىكىر بىلدىرەدى. ەكسپرەسس- كامەرا فورماتىندا جۋرناليستەر قاتىسۋشىلار مەن كورەرمەندەردەن بليتس- سۇحبات الىپ، ولاردىڭ پىكىرىن جەتكىزەدى.
مارافون بارىسىندا «كيبەرسپورت»، «ينكليۋزيۆتى قوعام»، «ايەلدەردىڭ قۇقىقتارى مەن بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى»، «بالا تاربيەسى: ءداستۇر مەن زاماناۋي ادىستەردىڭ ساباقتاستىعى»، «پاتريوتيزم»، «جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋى»، «كرەاتيۆتى يندۋستريا»، «ۆولونتەرلىك - جاڭا ازاماتتىق مادەنيەت»، «ءبىلىم بەرۋ»، «ۇلتتىق مۋزىكا - جاڭا فورماتتا» سەكىلدى وزەكتى تاقىرىپتار قوزعالادى.
ونلاين مارافونعا ا ق ش، رەسەي، تۇركيا، قىتاي جانە بەلگيا ەلدەرىنەن، سونداي-اق قازاقستان وڭىرلەرىنەن مەنشىكتى تىلشىلەر تىكەلەي قوسىلادى.
مەدياشارادا العاش رەت ۇيىمداستىرىلعان يننوۆاتسيا الاڭىندا وتاندىق ونەرتاپقىشتاردىڭ ءبىرقاتار جوباسى تانىستىرىلادى. اتاپ ايتقاندا، اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەتۋگە ارنالعان Aleem قوسىمشاسى، بولاشاقتا ادام اعزاسىنا سالىنۋى مۇمكىن مەحانيكالىق جۇرەك جوباسى، سال اۋرۋىنا شالدىققان ادامدارعا ارنالعان جاڭا اربا جانە مايتاباندى انىقتايتىن «اقىلدى» ۇلتاراق كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلادى.
بۇدان بولەك، توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى ءورت سوندىرۋگە ارنالعان روبوتتىڭ مۇمكىندىكتەرىن تانىستىرادى.
سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەيتىن روبوت يتتەر بەلگىلەنگەن اۋماقتى اۆتونومدى تۇردە باقىلاپ، بەينەاقپاراتتى باسقارۋ ورتالىعىنا جىبەرەدى. سونىمەن قاتار شاحتەرلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا ارنالعان Mainsafe سمارت-قولعابى مەن لاستانعان اۋادان پرينتەرگە ارنالعان قارا بوياۋ وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن يننوۆاتسيالىق جوبا دا تانىستىرىلادى.
سونىمەن قاتار «رەفەرەندۋم- 2026» ارنايى Telegram ارناسى جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، 12-اقپاندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا اتا زاڭىنىڭ قورىتىندى جوباسى جاريالانعان بولاتىن.
بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق ايماقتارىندا سايلاۋ ۋچاسكەلەرى جۇمىس ىستەپ تۇر.
ەگەر ازامات ەشقايدا تىركەلمەگەن بولسا، مۇنىڭ دا شەشىمى قاراستىرىلعان. ەل بويىنشا 220 ۋچاسكەگە 1 تاۋلىككە تىركەلۋگە بولادى. مۇنداي جاعدايدا ازامات تىزىمگە ەنگىزىلىپ، داۋىس بەرۋ ءۇشىن وعان بيۋللەتەن ۇسىنىلادى.