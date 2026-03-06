ەردوعان يرانعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - رەجەپ تايىپ ەردوعان يراننىڭ ازەربايجانعا جاسالعان درون شابۋىلىن قاتاڭ سىنعا الدى. تۇركيا پرەزيدەنتى تەگەرانعا كورشىلەس ەلدەرمەن ورناعان بايلانىسقا نۇقسان كەلتىرمەۋگە شاقىرىپ، ەسكەرتۋ جاسادى.
تاقاۋدا يراننان ۇشىرىلعان درون ازەربايجاننىڭ ناحچىۆان قالاسىنداعى اۋەجاي اۋماعىنا قۇلاعان ەدى. سالدارىنان ەكى بەيبىت تۇرعىن زارداپ شەكتى. وسى وقيعادان كەيىن ازەربايجاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يران ەلشىسىنە نارازىلىق نوتاسىن جىبەردى. ۆەدومستۆو وكىلدەرى يسلام مەملەكەتىنىڭ بۇل ارەكەتىن حالىقارلىق قۇقىقتى بۇزۋ دەپ ايىپتاپ، جاۋاپتى شارا قولدانۋدان تارتىنبايتىنىن جەتكىزدى.
ال تۇركيا 90 مىڭ يران ازاماتىن شەكارادان وتكىزۋگە دايىن. بۇل تۋرالى Hürriyet باسىلىمى انادولى ەلىنىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
قازىر ا ق ش، يزرايل جانە يران اراسىنداعى سوعىستىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى ميگراتسيالىق جۇمىستاردى باستاپ كەتتى. شەكاراداعى بارىس- كەلىستى قاداعالاۋ ءۇشىن بۋفەرلىك ايماق قۇرۋ جانە سوعىستان قاشقان حالىقتى ورنالاستىرۋ ماسەلەلەرى قارالىپ جاتىر. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە قارعاندا، شەكاراداعى جاعداي تۇراقتى. وتكىزۋ بەكەتتەرى قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. كولىك كەپتەلىسى جوق.
24.kz