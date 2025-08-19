ەردوعان تۇركيانىڭ وتاندىق الەۋمەتتىك جەلىسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان تۇركيانىڭ Next Sosyal الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى العاشقى جازباسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
ەردوعان Nsosyal-دا جازبا قالتىرا وتىرىپ، ەلدىڭ سيفرلىق تاۋەلسىزدىگىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالعانىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى ءوزىنىڭ العاشقى جازباسىندا اقىن ەردەم ءبايازيتتىڭ 1999 -جىلى جارىق كورگەن پوەزيالىق البومىنداعى «جاقىندا كۇن شىعادى» دەگەن اتاقتى ولەڭىنەن «بەتون قابىرعالار اراسىنان گۇل جارىپ شىقتى» دەگەن جولدى كەلتىردى.
جاريالانىم #Başlıyoruz («باستايمىز») حەشتەگىمەن، سونداي-اق ءۇش ەمودزي - تۇرىك تۋى، گلوبۋس جانە زىمىرانمەن شىعارىلدى، بۇل تۇركيانىڭ شەتەلدىك انالوگتارمەن باسەكەلەسۋگە قابىلەتتى سيفرلىق پلاتفورمالارىن دامىتۋعا دەگەن امبيتسياسىن كورسەتەدى.
NSosyal-دى ىسكە قوسۋ تۇركيانىڭ اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالاسىنداعى ۇلتتىق ەگەمەندىكتى نىعايتۋ جانە شەتەلدىك سيفرلىق الپاۋىتتارعا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى. پلاتفورما تانىمال الەۋمەتتىك جەلىلەرگە «تۇرمىستىق جانە قاۋىپسىز» بالاما رەتىندە ورنالاستىرىلىپ، پايدالانۋشىلارعا ەلدىڭ مادەني جانە ەتيكالىق نورمالارىنا سايكەس قارىم-قاتىناس جاساۋ، جاڭالىقتارمەن ءبولىسۋ جانە كوزقاراستارىن ءبىلدىرۋ كەڭىستىگىن ۇسىنادى.
پرەزيدەنتتىڭ ءبىرىنشى جازباسى قولدانۋشىلار اراسىندا بەلسەندى رەاكسيا تۋدىردى: جاريالانعاننان كەيىنگى العاشقى ساعاتتاردا مىڭداعان رەپوستتار، پىكىرلەر مەن لايكتار جينالدى.
وسىلايشا، ەردوعان جاڭا پلاتفورمانىڭ ءبىرىنشى پايدالانۋشىسى بولىپ قانا قويماي، تۇركياداعى ۇلتتىق تەحنولوگيالاردى دامىتۋعا ساياسي قولداۋ كورسەتتى.
جاڭا الەۋمەتتىك جەلى ەل ىشىندە تانىمال بولادى دەپ كۇتىلۋدە، ويتكەنى تۇرىك حالقى ونلاين بايلانىسقا ۇيرەنگەن.
بۇعان دەيىن تۇرىك تۇرعىندارى ينتەرنەتتە كۇنىنە 7 ساعاتتان استام ۋاقىت وتكىزەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.