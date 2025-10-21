رۋبيو مەن لاۆروۆ ترامپ-پۋتين كەلىسسوزىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن رەسەي سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى ماركو رۋبيو مەن سەرگەي لاۆروۆ پرەزيدەنتتەر دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ تەلەفون ارقىلى كەلىسسوزىن تالقىلاعانى بەلگىلى بولدى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو مەن رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، پرەزيدەنتتەر دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتيننىڭ كەلىسسوزىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى دۇيسەنبى، 20 -قازان كۇنى ا ق ش جانە رەسەي سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولارى حابارلادى.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى بايانداعانداي، رۋبيو مەن لاۆروۆتىڭ ترامپ پەن پۋتين اراسىنداعى اڭگىمەدەن كەيىنگى «كەلەسى قادامداردى» تالقىلادى.
- مەملەكەتتىك حاتشى الداعى كەزدەسۋلەردىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ولاردى ماسكەۋ مەن ۆاشينگتون ءۇشىن رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستى پرەزيدەنت ترامپتىڭ كوزقاراسىنا سايكەس ۇزاق مەرزىمدى رەتتەۋ جولىندا ىنتىماقتاستىق جاساۋ مۇمكىندىگى رەتىندە باعالادى، - دەپ حابارلادى مەملەكەتتىك دەپارتامەنت.
رەسەي س ءى م بۇل اڭگىمەنى مەملەكەت باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىندە قول جەتكىزىلگەن «تۇسىنىستىكتەردى» ىسكە اسىرۋ ءۇشىن «مۇمكىن ناقتى قادامداردى كونسترۋكتيۆتى تالقىلاۋ» دەپ اتادى.
پۋتينمەن سويلەسكەننەن كەيىن ترامپ بۋداپەشتتە كەزدەسۋ جوسپارىن جاريالادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 16- قازان كۇنى ا ق ش جانە رەسەي پرەزيدەنتتەرى دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتين تەلەفون ارقىلى سويلەستى. اڭگىمە ەكى ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى. اق ءۇي باسشىسى اتاپ وتكەندەي، سودان كەيىن ول پۋتينمەن بۋداپەشتتە كەزدەسەدى.