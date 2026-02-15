ەربولات داۋكەن قىتايداعى «حالىقتىڭ ەڭ جاقسى دارىگەرى» اتاعىنا يە بولدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
Kazinform ح ا ا شەتەلدەگى قازاق تىلىندە تارايتىن اقپارات كوزدەرىنە اپتالىق شولۋىن ۇسىنادى.
يراننىڭ دامۋ جولى: 1979 -جىلعى يسلام ريەۆوليۋتسياسىنان كەيىنگى جەتىستىكتەرى - Eurasia Today
1979 -جىلعى يسلام ريەۆوليۋتسياسىنان كەيىن يران بۇرىنعى جەتىستىكتەرى مەن تاريحي مۇراسىن ساقتاۋمەن عانا شەكتەلمەي، عىلىم مەن ءبىلىم بەرۋدى، ەكونوميكانى، دەنساۋلىق ساقتاۋدى جانە الەۋمەتتىك سالانى بەلسەندى تۇردە دامىتتى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىرعىزستاندا شىعاتىن Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ كەلتىرگەن دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، يران الەمدەگى ساياسي جۇيەلەردىڭ ەشقايسىسىنا ۇقسامايتىن ەرەكشە ءۇشىنشى دامۋ جولىن تاڭدادى. بۇل ۇستانىم «باتىس تا ەمەس، شىعىس تا ەمەس، يسلام رەسپۋبليكاسى» دەگەن ۇرانمەن كورىنىس تاۋىپ، ەلدىڭ تولىق ساياسي، ەكونوميكالىق جانە مادەني تاۋەلسىزدىككە ۇمتىلىسىن ءبىلدىردى.
Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلدار ىشىندە يران ىشكى دامۋىندا دا، حالىقارالىق ارەنادا دا ەلەۋلى تابىسقا قول جەتكىزدى. بۇگىندە ەل الەمدىك ساياساتتاعى بەلسەندى ويىنشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى جانە دەربەس، تاۋەلسىز سىرتقى ساياسات جۇرگىزىپ جاتىر. ءتىپتى، سانكسيالار مەن حالىقارالىق وقشاۋلاۋ جاعدايىندا دا يران ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيىنە جەتىپ، ىشكى ءوندىرىستى ايتارلىقتاي دامىتتى. بۇل سىرتقى جەتكىزىلىمدەرگە تاۋەلدىلىكتى ازايتىپ، ەكونوميكالىق تۇراقتىلىعىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
سونىمەن قاتار، وسى اپتادا Eurasia Today اقپارات اگەنتتىگىندە «يراندىق عالىمدار جۇرەك ءتىنىنىڭ وزدىگىنەن جيىرىلاتىن 3D- مودەلىن جاسادى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
يراندىق عالىم حۋمان ساۆدجي جەتەكشىلىك ەتكەن زەرتتەۋ توبى زەرتحانادا ادام جۇرەك ءتىنىنىڭ ءۇش ولشەمدى مودەلىن جاساعان.
Eurasia Today حابارلاۋى بويىنشا، ونىڭ ەرەكشەلىگى شىنايى اعزانىڭ جۇمىسىن قايتالايتىن، وزدىگىنەن جيىرىلۋ قابىلەتىنە يە بولۋىندا.
جاڭا ازىرلەمەنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە مەحانيكالىق دەرەكتەردى ۇزدىكسىز ءارى جوعارى دالدىكپەن جيناۋ مۇمكىندىگى. بۇل ونى قازىرگى قولدانىستاعى كوپتەگەن ادىستەن ەرەكشەلەيدى.
سونداي-اق اتالعان تەحنولوگيا اۋرۋلاردىڭ شىنايى ۇلگىلەرىن جاساۋعا جانە ەمدەۋ ادىستەرىن كلينيكاعا دەيىنگى سىناقتان دالىرەك ءارى قاۋىپسىز وتكىزۋ ءۇشىن وتە ماڭىزدى قادام سانالادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا عالىمدار جۇرەك- قانتامىرلار پاتولوگيالارىنىڭ ارنايى مودەلدەرىن جاساۋ باعىتىندا بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا ديلاتاتسيالىق كارديوميوپاتيا، ياعني جۇرەك قۋىستارىنىڭ ۇلعايۋى سالدارىنان ونىڭ قاندى دۇرىس ايداي الماۋى جانە اريتميانىڭ ءار ءتۇرى بار، - دەپ جازادى Eurasia Today.
تاشكەنتتە ورتالىق ازيا عالىم ايەلدەرىنىڭ حالىقارالىق فورۋمى ءوتتى - ءوزا
11 -اقپان - عىلىمداعى ايەلدەر مەن قىزداردىڭ حالىقارالىق كۇنىنە وراي تاشكەنت قالاسىندا «SheSCIENCE 2026» ورتالىق ازيا عالىم ايەلدەرىنىڭ حالىقارالىق فورۋمى ءوتتى.
فورۋم وزبەكستان رەسپۋبليكاسى عىلىم اكادەمياسى، جوعارى ءبىلىم، عىلىم جانە يننوۆاتسيالار مينيسترلىگى، وتباسى جانە ايەلدەر كوميتەتى، ازيا دامۋ بانكى جانە TWAS - دۇنيەجۇزىلىك عىلىم اكادەمياسىنىڭ ىنتىماقتاستىعىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
بۇل تۋرالى ء«وزا» اقپارات اگەنتتىگى مالىمدەدى.
حابارلامادا ايتىلعانداي، ءىس- شاراعا مەملەكەتتىك باسقارۋ ورگاندارى، حالىقارالىق ۇيىمدار، عىلىمي مەكەمەلەر مەن جوعارى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ وكىلدەرى، سونداي- اق قازاقستان، قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان جانە وزبەكستاننان 200-گە جۋىق عالىم ايەل قاتىستى.
سونداي-اق، وسى اپتادا «ءوزا» - دا «وزبەكستاندا ءدارى- دارمەك باعاسى ارزاندايدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان اقپارات كوزىنىڭ دەرەگىنشە، 2026 -جىلدىڭ 1 -ناۋرىزىنان باستاپ وزبەكستاندا ءبىرقاتار ءدارى-دارمەكتىڭ باعاسى 40- 60 پايىزعا ارزاندايدى. ال 1- شىلدەدەن باستاپ تاعى 4 مىڭعا جۋىق اتاۋداعى دارىلىك زاتتىڭ باعاسىن تومەندەتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل تۋرالى فارماتسيەۆتيكا سالاسىن دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ اقپارات قىزمەتىنىڭ باسشىسى انۆارحان اكابيروۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلى رەسپۋبليكادا جالپى قۇنى 136 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايتىن 48 جاڭا جوبا ىسكە قوسىلىپ، 2441 جاڭا جۇمىس ورنى اشىلعان. جوبالار اياسىندا 392 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا يگەرىلگەن، ونىڭ 92 پايىزى - شەتەلدىك ينۆەستيتسيالار. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 2,3 ەسەگە كوپ.
وڭىرلەردە جالپى قۇنى 878 ميلليون دوللار بولاتىن 39 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. سونىڭ ىشىندە «Tashkent Pharma Park» فارماتسيەۆتيكالىق كلاستەرىندە 407 ميلليون دوللارلىق 13 جوبا ورنالاستىرىلعان.
ەربولات داۋكەن «حالىقتىڭ ەڭ جاقسى دارىگەرى» اتاعىنا يە بولدى - CNR
1- قاڭتار كۇنى بەيجىڭدە 10-كەزەكتى «حالىقتىڭ جاقسى دارىگەرىن» ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى. شارا «2024- 2025 -جىلدارداعى حالىقتىڭ قالاۋلى دارىگەرلەرىنىڭ يگى ىستەرىن ناسيحاتتاۋ» تاقىرىبى اياسىندا ۇيىمداستىرىلدى.
بۇل تۋرالى قىتايدىڭ «ورتالىق حالىق راديوسى» حابارلادى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، بيىلعى جيىن «10 جىلدىق تاعىلىم، حالىق يگىلىگى جولىنداعى دارىگەرلىك» ۇرانىمەن ءوتىپ، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار جوبانىڭ ون جىلدىق قورىتىندىسى شىعارىلدى.
سونداي- اق، جاڭا ءداۋىر جاعدايىندا حالىق دەنساۋلىعىن قورعاۋعا ۇلەس قوسقان ۇزدىك مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ماراپاتتالدى.
قىتايدىڭ «ورتالىق حالىق راديوسى» حابارلاۋىنشا، وسى ماراپاتقا شىڭجاڭ ولكەسى، ىلە قازاق اۆتونوميالىق وبلىسى قورعاس قالالىق حالىق اۋرۋحاناسىنىڭ پاتولوگيا ءبولىمىنىڭ اعا دارىگەرى ەربولات داۋكەن لايىق دەپ تانىلعان.
سونداي- اق وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «بيىل قورعاس تەمىرجول پورتى ارقىلى وتكەن پويىزداردىڭ سانى 1000-نان استى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
قازىر قورعاس تەمىرجول پورتى ارقىلى 91 تەمىرجول جەلىسى بار، پويىزدار 18 ەلدىڭ 46 قالاسى مەن ايماعىنا جەتەدى. پويىزداردىڭ تاۋلىگىنە ورتاشا جونەلتىلىمى 27-دەن اسادى.
سونىمەن قاتار 10- اقپان كۇنى «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «حۋناننان قازاقستانعا جوعارى ساپالى كوكونىستەر ەكسپورتتالدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى. كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، 9 -اقپاندا حۋنان ولكەسىنىڭ يۋەيان قالاسىنداعى جيۋنشان كوكونىس عىلىمي- تەحنولوگيالىق پاركىنەن كوكونىس تيەلگەن توڭازىتقىش جۇك كولىگى قازاقستاننىڭ الماتى قالاسىنا بەت العان.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، دۋنتين كولىنىڭ جاعاسىنان الىنعان 22 توننا كوكونىس پارتياسى قىتايدىڭ ۇلتتىق گەوگرافيالىق كورسەتكىش ونىمدەرى سانالاتىن «گۋانسينچجوۋ قىتاي قىرىققاباتى» جانە «جالپاق قىرىققاباتتان» تۇرادى. كوكونىستەر ءتورت كۇن ىشىندە الماتىعا جەتەدى.
يۋەياننىڭ جيۋنشان اۋماعى قىتايداعى ماڭىزدى كوكونىس ءوندىرىسى بازاسى جانە حۋنان ولكەسىندەگى نەگىزگى «كوكونىس سەبەتى» ايماعى بولىپ ەسەپتەلەدى. وندا 180000 مۋ (1200600 سوتىق - اۆت. ) كوكونىس بازالارى بار.
يراندىق زەرتتەۋشىلەر ىرگەلى فيزيكا بويىنشا الەمدىك سىيلىقتىڭ جەڭىمپازدارى قاتارىندا - ParsToday
يراندىق زەرتتەۋشىلەر ىرگەلى فيزيكا بويىنشا الەمدىك سىيلىقتىڭ جەڭىمپازدارى قاتارىندا.
اتاپ ايتقاندا، 2025 -جىلعا ارنالعان ىرگەلى فيزيكا سالاسىنداعى بەدەلدى Breakthrough سىيلىعى ەۋروپالىق يادرولىق زەرتتەۋلەر ۇيىمىنىڭ (CERN) CMS حالىقارالىق ىنتىماقتاستىعىنا بەرىلدى. بۇل جاھاندىق سىيلىق تابيعاتتىڭ قۇرىلىمىن ەڭ از كولەمدە تەرەڭىرەك تۇسىنۋگە اكەلگەن سيرەك كەزدەسەتىن پروتسەستەردى زەرتتەۋدەگى وسى عىلىمي ىنتىماقتاستىقتىڭ كورنەكتى جەتىستىكتەرىن مويىنداۋ رەتىندە بەرىلدى، دەپ جازدى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتى بويىنشا، يراننىڭ ىرگەلى عىلىمدار ينستيتۋتىنىڭ بولشەكتەر مەن ۇدەتكىشتەردى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى CMS ىنتىماقتاستىعىنىڭ بەلسەندى مۇشەلەرى رەتىندە وسى بەدەلدى حالىقارالىق ماراپاتقا يە بولعانداردىڭ قاتارىندا بولدى. بۇل قۇرمەت الەمدەگى ەڭ وزىق عىلىمي زەرتحانالاردىڭ بىرىندە CMS Iran كومانداسى مۇشەلەرىنىڭ جىلدار بويى ۇزدىكسىز عىلىمي، تەحنيكالىق جانە اتقارۋشىلىق كۇش- جىگەرىنىڭ ناتيجەسى سانالادى.
حالىقارالىق جاس كاسىپكەرلەر كونگرەسى ىستانبۇلدا ءوتتى - TRT
پرەزيدەنت اپپاراتى جانىنداعى ينۆەستيتسيالار جانە قارجى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى بۋراك داعلىوعلۋ مەملەكەت بارلىق مۇمكىندىكتەرى مەن ساياساتتارى ارقىلى كاسىپكەرلەردى قولدايتىنىن تىلگە تيەك ەتكەن. ونىڭ ايتۋىنشا، وتكەن جىلى، تەك 2025 -جىلدىڭ وزىندە ەلدە تەك ەرتە كەزەڭدەگى تەحنولوگيالىق ستارتاپتارعا شامامەن 700 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا سالىنعان.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى. «TRT» - نىڭ دەرەگىنشە، «جاس MÜSİAD» ۇيىمى ەكى جىلدا ءبىر رەت وتكىزەتىن حالىقارالىق جاس كاسىپكەرلەر كونگرەسى (UGİK’26) «بولاشاق بۇگىن» تاقىرىبىمەن باستالدى.
اشىلۋ سالتاناتىندا پرەزيدەنت اپپاراتى جانىنداعى ينۆەستيتسيالار جانە قارجى كەڭسەسىنىڭ باسشىسى داعلىوعلۋ، تاۋەلسىز ونەركاسىپشىلەر مەن كاسىپكەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ (MÜSİAD) باسشىسى بۋرحان وزدەمير، «جاس MÜSİAD» ءتوراعاسى ماگسۋم ۋستا جانە UGİK اتقارۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ومەر فارۋك چەليك ءسوز سويلەدى.
«جاس MÜSİAD» ءتوراعاسى ۋستا ىسكەرلىك الەمىندە شىنايى وزگەرىس اكەلەتىندەر ەڭ جاقسى تىڭداي بىلەتىندەر ەكەنىن ايتتى.
ماگسۋم ۋستا جاڭا بۋىننىڭ وتە قابىلەتتى ەكەنىن، تەز ۇيرەنەتىنىن، باتىل ءارى وزىنە سەنىمدى ەكەنىن، ءبىراق تاجىريبەدە ءجيى كەزدەسەتىن كەمشىلىكتىڭ شىدامسىزدىق ەكەنىن باسا ايتقان.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان