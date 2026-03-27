ەربول حاميتوۆقا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» اتاعى بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ پارا بياتلوننان ميلاندا وتكەن قىسقى پاراليمپيادا چەمپيونى ەربول حاميتوۆپەن جانە جاتتىقتىرۋشىلارىمەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مينيستر وتاندىق سپورتتىڭ دامۋىنا قوسقان ەلەۋلى ۇلەسى مەن حالىقارالىق ارەنالارداعى جوعارى جەتىستىكتەرى ءۇشىن ەربول حاميتوۆقا «ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى» اتاعىن تابىستادى.
ەربول حاميتوۆ - قازاقستاننىڭ پارا سپورتتاعى الەمدىك دەڭگەيدەگى جەتەكشى سپورتشىلارىنىڭ ءبىرى. ونىڭ باستى ەرەكشەلىگى - امبەباپتىعى. ول پارا شاڭعى جارىسى مەن پارا بياتلوندا بىردەي جوعارى ناتيجەلەر كورسەتىپ، توزىمدىلىك، دالدىك جانە تاكتيكالىق شەبەرلىكتى شەبەر ۇشتاستىرا بىلەدى. سونىمەن قاتار ول پارا بياتلوننان الەم كۋبوگىنىڭ جالپى ەسەبىندە جەڭىسكە جەتىپ، حرۋستال گلوبۋستى يەلەنگەن قازاقستان تاريحىنداعى العاشقى سپورتشى اتاندى.
سونداي-اق ول جۋىردا يتاليانىڭ ميلان- كورتينا قالالارىندا وتكەن XIV قىسقى پاراليمپيادادا ەربول حاميتوۆ ەل قورجىنىنا پارا بياتلوننان التىن، پارا شاڭعى جارىسىنان قولا مەدال سالدى.
بۇدان بولەك، مينيستر ەربول حاميتوۆتىڭ جاتتىقتىرۋشىلارى - اسلان توقبايەۆ، ۆاسيلي كولوميەتس جانە انتون جدانوۆيچتى قۇرمەت گراموتاسىمەن ماراپاتتادى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى ەربول حاميتوۆقا Ⅲ دارەجەلى «بارىس» وردەنىن تابىستاعان بولاتىن. ال ۆاسيلي كولوميەتس پەن انتون جدانوۆيچ «پاراسات» وردەنىمەن، اسلان توقبايەۆ «قۇرمەت» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەربول مىرزابوسىنوۆ مىقتى سپورتشىلار مەن كاسىبي سپورت مەنەدجەرلەرىن قولداۋدىڭ ماڭىزىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. ويتكەنى ولاردىڭ جەتىستىكتەرى قازاقستاننىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلىن ارتتىرۋعا زور ۇلەس قوسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە ەلىمىزدە پارا سپورتتىڭ 19 ءتۇرى قارقىندى دامىپ كەلەدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 66159 مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازامات جۇيەلى تۇردە دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورتپەن اينالىسادى. قازىرگى تاڭدا رەسپۋبليكادا مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق سپورتتىق دايارلاۋ ورتالىعى، 16 سپورت كلۋبى، الماتى وبلىسىندا سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسى جانە 2 ارنايى سپورت مەكتەبى جۇمىس ىستەيدى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت پاراليمپيادادا سپورتشىلاردىڭ جەڭىسكە جەتۋىنە ۇلەس قوسقان ازاماتتارعا ريزاشىلىعىن بىلدىرگەن بولاتىن.