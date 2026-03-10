ەربول حاميتوۆ قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەسىن يەلەندى
استانا. KAZINFORM - التىن مەدال قىتايلىق ليۋ جىسيۋيگە بۇيىرسا، كۇمىس جۇلدەنى برازيليالىق كريستيان ۆەستەمايەر ريبەرا ەنشىلەدى.
يتاليادا ءوتىپ جاتقان قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىندا قازاقستاندىق سپورتشى ەربول حاميتوۆ پارا شاڭعى جارىسىنان 1500 مەترگە كلاسسيكالىق سپرينت جارىسىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى. ول قاشىقتىقتى 2 مينۋت 29 سەكۋندتا ەڭسەرىپ، جارىستىڭ ۇزدىك ۇشتىگىن تۇيىندەدى.
التىن مەدال قىتايلىق ليۋ جىسيۋيگە بۇيىرسا، كۇمىس جۇلدەنى برازيليالىق كريستيان ۆەستەمايەر ريبەرا ەنشىلەدى.