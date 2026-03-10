    20:42, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەربول حاميتوۆ قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەسىن يەلەندى

    استانا. KAZINFORM - التىن مەدال قىتايلىق ليۋ جىسيۋيگە بۇيىرسا، كۇمىس جۇلدەنى برازيليالىق كريستيان ۆەستەمايەر ريبەرا ەنشىلەدى.

    Ербол Хамитов қысқы Паралимпиада ойындарының қола жүлдесін иеленді
    Фото: Туризм және спорт министрлігі

    يتاليادا ءوتىپ جاتقان قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىندا قازاقستاندىق سپورتشى ەربول حاميتوۆ پارا شاڭعى جارىسىنان 1500 مەترگە كلاسسيكالىق سپرينت جارىسىندا قولا مەدال جەڭىپ الدى. ول قاشىقتىقتى 2 مينۋت 29 سەكۋندتا ەڭسەرىپ، جارىستىڭ ۇزدىك ۇشتىگىن تۇيىندەدى.

    التىن مەدال قىتايلىق ليۋ جىسيۋيگە بۇيىرسا، كۇمىس جۇلدەنى برازيليالىق كريستيان ۆەستەمايەر ريبەرا ەنشىلەدى.

    Kazakhstan wins 1st medal at Winter Paralympic Games in Italy
    Photo credit: The National Paralympic Committee of the Republic of Kazakhstan
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
